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Doğanın en yalnız 18 hayvanı: Sosyalleşmek onlara göre değil

Evdeki hayvan dostlarımızın aksine, doğada bazı hayvanlar sosyalleşmeyi pek sevmiyor. Yalnızlığı seven bu hayvan türleri, çiftleşmek veya avlanmak dışında yuvalarından çıkmayı tercih etmiyor.

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  • Doğanın en yalnız 18 hayvanı: Sosyalleşmek onlara göre değil

    TİLKİ

    Tilkiler genellikle yalnız hayvanlardır; sadece üreme mevsiminde diğer tilkilerle bir araya gelirler.

    Tilkilerin sürüler halinde seyahat ettiği durumlar olmuştur. Bu genellikle yiyeceğin kıt olduğu Arktik bölgelerde görülür ve tilkilerin hayatta kalmak için birlikte çalışması gerekir.
  • Doğanın en yalnız 18 hayvanı: Sosyalleşmek onlara göre değil

    TARANTULA

    Tarantulalar, genellikle yarıklar ve mağaralar bulunan kayalık alanlarda yuva yapan veya sığınak bulan büyük örümceklerdir. Aile grupları halinde yaşamazlar; genellikle yuvalarında yalnız yaşarlar.
  • Doğanın en yalnız 18 hayvanı: Sosyalleşmek onlara göre değil

    PEYGAMBERDEVESİ

    Peygamberdeveleri, yalnız yaşayan hayvanların en bilinen örneklerinden biridir. Genellikle gruplar halinde bulunmalarına rağmen her peygamberdevesi yalnız yaşar ve avlanır.
  • Doğanın en yalnız 18 hayvanı: Sosyalleşmek onlara göre değil

    GİLA CANAVARI

    Gila canavarı, dünyadaki birkaç zehirli kertenkeleden biridir. Yavaş hareket ederler ve zamanlarının çoğunu yuvalarda veya kayaların altında saklanarak geçirirler. 
  • Doğanın en yalnız 18 hayvanı: Sosyalleşmek onlara göre değil

    BAYKUŞ

    Baykuşlar, gece alışkanlıkları ve avlanma hünerleri ile bilinen bir kuş türüdür. Pek çok farklı baykuş türü vardır ve bunlar genellikle yalnız yaşayan canlılardır; yalnızca çiftleşmek için bir araya gelirler.
  • Doğanın en yalnız 18 hayvanı: Sosyalleşmek onlara göre değil

    KIZIL PANDA

    Kızıl panda, doğu Himalayalar ve güneybatı Çin'e özgü küçük bir memelidir. Sosyal gruplar oluşturmayan yalnız hayvanlardır.
  • Doğanın en yalnız 18 hayvanı: Sosyalleşmek onlara göre değil

    VAŞAK

    Vaşaklar, yalnız yaşamayı ve avlanmayı tercih eden utangaç, münzevi kedilerdir. Amerika'nın güneybatısına özgüdürler ve avlarını sessiz bir hassasiyetle takip edip pusuya düşüren mükemmel avcılardır.
  • Doğanın en yalnız 18 hayvanı: Sosyalleşmek onlara göre değil

    AKSOLOTL

    Aksolotl, Meksika'ya özgü bir semender türüdür. Bu yalnız amfibi, zamanının çoğunu su altı mağaralarında veya su bitkileri arasında saklanarak geçirir.
  • Doğanın en yalnız 18 hayvanı: Sosyalleşmek onlara göre değil

    PABUÇ GAGALI

    Pabuç gagalı, Afrika'da yaşayan büyük, leylek benzeri bir kuştur. Kendi başına kalmayı seven çok utangaç bir kuştur. Genellikle gruplar halinde görülmez ve görüldüğünde genellikle sadece birkaç kuştur.
  • Doğanın en yalnız 18 hayvanı: Sosyalleşmek onlara göre değil

    GEYİK

    Geyikler genellikle yalnız hayvanlardır ancak çiftleşme mevsiminde veya yavrularını büyütürken küçük gruplar oluşturabilirler.
  • Doğanın en yalnız 18 hayvanı: Sosyalleşmek onlara göre değil

    LEOPAR

    Leopar, yalnız yaşayan bir hayvandır; çiftleşme veya yavrularını büyütme dışında yalnızlığı tercih ederler.
  • Doğanın en yalnız 18 hayvanı: Sosyalleşmek onlara göre değil

    GÜNEŞ BALIĞI

    Güneş balığı kendi kendine yaşayan bir balık türüdür. Diğer balıklar gibi sosyal değildir. Güneş balıkları bazen su üzerinde güneşlenir. Büyük birer balık oldukları için onlar için çok az tehdit bulunur dolayısıyla kimseye ihtiyaçları yoktur. 
  • Doğanın en yalnız 18 hayvanı: Sosyalleşmek onlara göre değil

    PORSUK

    Porsuk bir çöpçü ve fırsatçı bir avcıdır. Tavşan, kemirgen ve kuş gibi küçük hayvanları avlar. Tek başlarına avlanırlar ve hayatta kalmak için bir sürüye güvenmezler.
  • Doğanın en yalnız 18 hayvanı: Sosyalleşmek onlara göre değil

    KOALA

    Koala çok yalnız bir hayvandır. Bu ağaçlarda yaşayan keseli hayvanlar, Avustralya'nın okaliptüs ormanlarında bulunur. Zamanlarının çoğunu yaprak yiyerek yalnız geçirirler.
  • Doğanın en yalnız 18 hayvanı: Sosyalleşmek onlara göre değil

    GERGEDAN

    Gergedanlar, kalın derileri ve burunlarında bir veya iki boynuz bulunan büyük, otçul memelilerdir. Genellikle yalnız hayvanlardır ve kendi boyutlarındaki diğer canlılar gibi sürü halinde dolaşmazlar.
  • Doğanın en yalnız 18 hayvanı: Sosyalleşmek onlara göre değil

    KAPLUMBAĞA

    Kaplumbağaların 150 yaşın üzerinde bir yaşa ulaştığı bilinmektedir. Kaplumbağalar bazen gruplar halinde bir araya gelseler de genellikle yalnız yaşamayı ve başkalarıyla yalnızca çiftleşme mevsiminde etkileşim kurmayı tercih ederler.
  • Doğanın en yalnız 18 hayvanı: Sosyalleşmek onlara göre değil

    KAPLAN

    Kaplanlar doğası gereği yalnızdır. Yalnız yaşarlar ve avlanırlar ve sadece çiftleşmek için bir araya gelirler. Aynı zamanda çok bölgeseldirler bu nedenle muhtemelen aynı bölgede yaşayan iki kaplan göremezsiniz.
  • Doğanın en yalnız 18 hayvanı: Sosyalleşmek onlara göre değil

    AYI

    Ayılar tipik olarak vahşi doğada yalnız yaşayan büyük ve agresif hayvanlardır. Onlar tepe avcılarıdır, yani besin zincirinin en üstünde yer alırlar.

    Ayılar çiftleşme mevsiminde küçük gruplar oluşturabilseler de çoğunlukla yalnız kalmayı tercih ederler. Bir besin kaynağında gruplar halinde görülebilirler ancak yine de yalnız yaratıklardır.

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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