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Haberler Gündem Müzisyenlere bir saldırı daha! Yumrukla ağır yaralandı ve... - En son haberler
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Ankara'da müzik grubu üyesi Mehmet Dudarık, konser sonrası yumruklu saldırıda ağır yaralandı

Ankara'da müzisyen Onur Şener'in sahne aldığı eğlence mekanında 'istek parça' çalmayı kabul etmediği için öldürülmesinin acısı yüreklerde taze iken bu kez yine başkentte benzer bir olay yaşandı. Ankara'da rock müzik grubu üyesi 38 yaşındaki Mehmet Dudarık, konser verdikleri eğlence mekanında dans ederken ayağına bastığını iddia eden B.K.K.'nın yumruklu saldırısı sonucu ağır yaralandı. Sanatçı Dudarık'ın kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı verdiği öğrenildi

Müzisyenlere bir saldırı daha! Yumrukla ağır yaralandı ve... - En son haberler
DHA

Ankara'da rock müzik grubu üyesi Mehmet Dudarık (38), konser verdikleri eğlence mekanında dans ederken ayağına bastığını iddia eden B.K.K.'nın yumruklu saldırısı sonucu ağır yaralandı. Dudarık, yoğun bakımda yaşam savaşı verirken, B.K.K. ise gözaltına alındı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Rock müzik grubu Pizz, 14 Aralık'ta Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında konser verdi. Konserin ardından grubun davulcusu Mehmet Dudarık, sahneden inerek, konseri izleyenler arasında bulunan çocukluk arkadaşı O.O ile dans etmeye başladı. Bu sırada kalabalık arasında bulunan B.K.K., Dudarık'a, ayağına bastığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Kısa süreli gerginliğin ardından Dudarık, dışarıya çıktı. Dudarık, eğlence mekanının önünde telefonla konuşurken dışarıya çıkan B.K.K.'nın yumruklu saldırısına uğradı. Başına aldığı yumruk darbesiyle düşen Dudarık, yerde de defalarca yumruklandı. Ağır yaralanan Dudarık, arkadaşları tarafından Ankara İbn-i Sina Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Dudarık, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Olayın ardından B.K.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

'MEHMET MS HASTASI'

Pizz grubunun gitaristi Doğa Usta, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, Mehmet Dudarık'ın MS hastası olduğunu, başına aldığı darbe sonucu hastalığının da tetiklendiğini söyledi. Arkadaşının hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten Usta, "Tanımadığı bir şahıs Mehmet'in yanına doğru yanaşıyor. Mehmet'in ona çarpmasını sağlıyor. Çarptıktan sonra ayağını gösteriyor, 'niye ayağıma basıyorsun' diyor. Mehmet sürekli özür diliyor, 'özür dilerim kardeşim, bilerek olmadı bastıysam da' diyor. Ama saldırgan tartışmayı uzatmaya devam ediyor. Sonra olay kapanıyor gibi gözüküyor. Sonra Mehmet dışarı çıkıyor. Mehmet telefonla konuşurken arkadan birisi geliyor ve yumrukla saldırıyor, yere düşürüyor. Yerde yumruklamaya devam ediyor. Yani inanılır gibi değil" dedi.

Usta, Mehmet'in yanında eğlendiği çocukluk arkadaşı O.O.'nun da aynı kişi tarafından saldırıya uğradığını söyleyerek, "Diğer arkadaşına da yumruk atıyor. Mehmet'in arkadaşının elmacık kemiği patlamış, yüzünde kırık varmış onun da. Biz hala şoktayız" diye konuştu.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan Dudarık'ın yumruklu saldırı sonucu yaralandığı olay güvenlik kameralarına yansıdı. İçerideki görüntüde B.K.K.'nın kalabalığın arasında yumruk salladığı görüldü. Dışarıdaki görüntüde ise B.K.K.'nın, hızla gelip telefonla konuşan Mehmet Dudarık'ın kafasına yumruk attığı, yerde de yumruklamaya devam ettiği görüldü.

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