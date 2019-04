“Müzik ve Bilimler” sempozyumu, sosyal ve beşeri bilimlerden, mühendislik ve doğa bilimlerine, farklı disiplinlerden müzik ve bilim insanlarını aynı zeminde buluşturmayı, müziğin kesişimde yer aldığı disiplinler arası araştırma alanlarını pekiştirmeyi, genişletmeyi ve yeni arayışlara esin vermeyi amaçlamakta. 17-19 Nisan 2019 tarihlerinde İTÜ Maçka kampüsünde gerçekleştirilecek olan sempozyuma yurt içi ve pek çok farklı ülkeden 100’ün üstünde akademisyen katılıyor.

Bilimsel oturumlar ile birlikte poster seansları, sunumlu konserler ve gala konserleri de içeren programın davetli konuşmacıları Chicago Üniversitesi’nden Thomas Christensen ve Cambridge Üniversitesi’nden Ian Cross. Müzik teori tarihini alanın sosyal ve entelektüel bağlamları içerisinde inceleyen çalışmalarıyla tanınan Dr. Christensen'in 17 Nisan’da 09:45’te gerçekleşecek sunumunun başlığı "Müzik ve Bilimin Ebedi Örgüsü" (The Eternal Braiding of Music and Science). Müzik algısı üzerine birçok önemli araştırmaya imza atmış Dr. Cross ise 18 Nisan’da 14:00’da son dönem araştırmalarının bir panoramasını sunacağı "Müzik, Konuşma ve İnsan İletişim Araç Seti" (Music, Speech and the Human Communicative Toolkit) başlıklı bir

konuşma verecek.

17 Nisan Çarşamba günü 18:30’da İTÜ Maçka Mustafa Kemal amfisinde gerçekleşecek olan sempozyumun açılış konserinde, geleneksel unsurların çağdaş müzikte kullanımı konusunda bestecilere araştırma olanakları sunmayı amaçlayan “NK Ensemble”, 2018 Andante Dergisi Donizetti Yılın Bestecisi ödülü sahibi Dr. Onur Türkmen’in eserlerini icra edecek. Genç bestecilerin eserlerinin de icra edileceği programın başlığı “Anımsama ve Yankılar” (Evocations and Echoes).

18 Nisan Perşembe günü saat 19:30'da Mecidiyeköy Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek sempozyumun ikinci konserinde ise ilk olarak İTÜ TMDK öğretim elemanlarından oluşan “Hanımelinden Nağmeler” topluluğu Türk Müziği repertuarından parçalar seslendirecek.

Konserin devam eden bölümünde ise Dr. Eray Altınbüken'in Yarının Gölgesi adlı, ve Dr. Recep Gül’ün Zamanın Akışına İki Şarkı adlı yeni eserlerinin dünya prömiyeri gerçekleşecek.

Sempozyumun tüm bilimsel oturum ve konserlerine dinleyici olarak katılım ücretsizdir.

ULUSLARARASI MÜZİK VE BİLİMLER SEMPOZYUMU PROGRAMI