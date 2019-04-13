- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
“Müzik ve Bilimler” sempozyumu, sosyal ve beşeri bilimlerden, mühendislik ve doğa bilimlerine, farklı disiplinlerden müzik ve bilim insanlarını aynı zeminde buluşturmayı, müziğin kesişimde yer aldığı disiplinler arası araştırma alanlarını pekiştirmeyi, genişletmeyi ve yeni arayışlara esin vermeyi amaçlamakta. 17-19 Nisan 2019 tarihlerinde İTÜ Maçka kampüsünde gerçekleştirilecek olan sempozyuma yurt içi ve pek çok farklı ülkeden 100’ün üstünde akademisyen katılıyor.
Bilimsel oturumlar ile birlikte poster seansları, sunumlu konserler ve gala konserleri de içeren programın davetli konuşmacıları Chicago Üniversitesi’nden Thomas Christensen ve Cambridge Üniversitesi’nden Ian Cross. Müzik teori tarihini alanın sosyal ve entelektüel bağlamları içerisinde inceleyen çalışmalarıyla tanınan Dr. Christensen'in 17 Nisan’da 09:45’te gerçekleşecek sunumunun başlığı "Müzik ve Bilimin Ebedi Örgüsü" (The Eternal Braiding of Music and Science). Müzik algısı üzerine birçok önemli araştırmaya imza atmış Dr. Cross ise 18 Nisan’da 14:00’da son dönem araştırmalarının bir panoramasını sunacağı "Müzik, Konuşma ve İnsan İletişim Araç Seti" (Music, Speech and the Human Communicative Toolkit) başlıklı bir
konuşma verecek.
17 Nisan Çarşamba günü 18:30’da İTÜ Maçka Mustafa Kemal amfisinde gerçekleşecek olan sempozyumun açılış konserinde, geleneksel unsurların çağdaş müzikte kullanımı konusunda bestecilere araştırma olanakları sunmayı amaçlayan “NK Ensemble”, 2018 Andante Dergisi Donizetti Yılın Bestecisi ödülü sahibi Dr. Onur Türkmen’in eserlerini icra edecek. Genç bestecilerin eserlerinin de icra edileceği programın başlığı “Anımsama ve Yankılar” (Evocations and Echoes).
18 Nisan Perşembe günü saat 19:30'da Mecidiyeköy Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek sempozyumun ikinci konserinde ise ilk olarak İTÜ TMDK öğretim elemanlarından oluşan “Hanımelinden Nağmeler” topluluğu Türk Müziği repertuarından parçalar seslendirecek.
Konserin devam eden bölümünde ise Dr. Eray Altınbüken'in Yarının Gölgesi adlı, ve Dr. Recep Gül’ün Zamanın Akışına İki Şarkı adlı yeni eserlerinin dünya prömiyeri gerçekleşecek.
Sempozyumun tüm bilimsel oturum ve konserlerine dinleyici olarak katılım ücretsizdir.
ULUSLARARASI MÜZİK VE BİLİMLER SEMPOZYUMU PROGRAMI
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.