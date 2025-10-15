Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Müzisyenden davullu manili yol protestosu | Son dakika haberleri

        Tekirdağlı müzisyen bozuk yolları davulla mani söyleyerek protesto etti

        Tekirdağlı müzisyen Ahmet Merih Çelik, başvurmasına rağmen belediyenin yolları onarmadığını ileri sürerek protestosunu davul çalıp mani okuyarak gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 18:30 Güncelleme: 15.10.2025 - 18:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Müzisyenden davullu manili yol protestosu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tekirdağlı müzisyen Ahmet Merih Çelik, başvurmasına rağmen belediyenin yolları onarmadığını ileri sürerek protestosunu davul çalıp mani okuyarak gerçekleştirdi. Çelik, yaptığı açıklamada, yaşadığı Aydoğdu Mahallesi'nde yolların bozuk olması nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

        Pek çok kez Süleymanpaşa Belediyesine bildirimde bulunmalarına rağmen yolların yapılmadığını ifade eden Çelik, şöyle konuştu: "Bir müzisyen olarak çevre sakinlerinin derdini müzik yoluyla getirmek istedim. Başvuru yapmamıza rağmen yollarımızda bir iyileştirme yapmadılar. Yağmur sonrası çamur içerisinde kalıyoruz, yollarda çukurlar var, mağduruz.

        REKLAM

        İnşaatlar olduğu için bir asfalt dökme olayı olmayabilir bunu da anlıyoruz ama en azından bizim mağduriyetimizi giderecek, çamuru yok edecek bir hizmet istiyoruz. En azından bir mıcır dökülebilir. En ufak bir yağmurda bütün sokaklar çamur oluyor."

        Çelik ardından kendi yazdığı "Tekirdağ canımız memleket / Yağmur yağınca yollar oluyor felaket / Volkan Başkanım duy sesimizi / Yollar çamur kıyamet" sözlerindeki maniyi davul eşliğinde okuyarak bir süre durumu protesto etti.

        "Çılgın davulcu" olarak da bilinen Çelik, daha önce denizin altında, havada paraşütle, kayak yaparken davul çalmasıyla da adını duyurmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #tekirdağ haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin Şara ile görüştü
        Putin Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        15 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        15 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Tuzla tersanesindeki gemide patlama! Ölü ve yaralılar var!
        Tuzla tersanesindeki gemide patlama! Ölü ve yaralılar var!
        Dünyada kiralık sosyal konut nasıl uygulanıyor?
        Dünyada kiralık sosyal konut nasıl uygulanıyor?
        Velayeti 4 kez değişti, son talep reddedildi! Hakim: Anne-baba savaşıyor!
        Velayeti 4 kez değişti, son talep reddedildi! Hakim: Anne-baba savaşıyor!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!
        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        15 yaşındaki Emre'nin kafa kafaya ölümü!
        15 yaşındaki Emre'nin kafa kafaya ölümü!
        Saran'dan Tedesco, Devin Özek, Duran açıklaması!
        Saran'dan Tedesco, Devin Özek, Duran açıklaması!
        Korkutan haber! Son 52 yılın en acı rekoru!
        Korkutan haber! Son 52 yılın en acı rekoru!
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Genç anne ve bebeğinin yürek yakan ölümü!
        Genç anne ve bebeğinin yürek yakan ölümü!
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        Dünyanın gözü 'Taş Tepeler'de
        Dünyanın gözü 'Taş Tepeler'de
        "Gürcistan'ı sahadan sildik!"
        "Gürcistan'ı sahadan sildik!"
        Trump İspanya'ya yüklendi: "Cezalandırılması gerek"
        Trump İspanya'ya yüklendi: "Cezalandırılması gerek"
        5G'de ilk sinyal nisan ayında alınacak
        5G'de ilk sinyal nisan ayında alınacak