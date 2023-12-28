Müzisyen çoban kaval yerine çan çalıyor

7 Şurada Paylaş!







"Çanlarım benim için çok kıymetli, hem hayvanlarıma takıyorum hem de onlarla müzik yapıyorum. Daha önceden kaval çaldığım için de melodileri oradan biliyorum.

8 Şurada Paylaş!







İlk önce çanlarımın çamurla akordunu yapıyorum. Daha sonra da istediğim melodileri çanlara pense ile dokunarak çalıyorum. Çan sesi beni rahatlatıyor, hayvanlarla vakit geçirmek beni dinlendiriyor."