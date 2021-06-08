

Vehbi Koç Vakfı (VKV) kurumlarından biri olan Sadberk Hanım Müzesi koleksiyonundan seçilen 210 eser, Meşher’in İstiklal Caddesi’ndeki mekânında sergilenmeye devam ediyor. Her bir eser ait olduğu döneme ışık tutarak, MÖ 6. binyıldan 20. yüzyıla uzanan geniş bir zaman diliminin öyküsünü geleceğe taşıyor.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Sadberk Hanım Müzesi Müdürü Hülya Bilgi sergiyi şöyle açıklıyor: “Sadberk Hanım Müzesi, Türkiye’de özel müzeciliğin öncüsüdür. Müze, ziyarete açılış tarihi olan 1980 tarihinden bu yana koleksiyonunu belli bir disiplin içinde bilinçli bir şekilde zenginleştirme, sergileme, bilimsel yayınlarla tanıtma ve eserleri iyi koşullarda muhafaza ederek gelecek kuşaklara aktarma konusunda gerekli özeni göstermektedir. Kırkıncı kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde İstanbul’un kalbi sayılabilecek bir mekânda, Meşher’de düzenlenen ve ziyaretçileri binlerce yıllık bir zaman yolculuğuna çıkaran sergi, Anadolu uygarlıklarını çarpıcı örneklerle göstermenin yanı sıra Osmanlı sanatını en seçkin örneklerle gözler önüne sererek müze koleksiyonunun çeşitliliği ve zenginliğini ortaya koyuyor”.

Sadberk Koç (1920'lerin sonu)

Sadberk Hanım Müzesi’nden zengin bir seçkiye ev sahipliği yapan Meşher, 1 Ağustos’a kadar sürecek sergi ile ziyaretçilere Anadolu’nun uygarlıklar tarihinde bilgilendirici ve aydınlatıcı bir yolculuk sunuyor.

Sanatçı Meltem Şahin ve Meşher işbirliği: “Geleceğe Miras” Instagram filtresi

Meşher, “Mâziyi Korumak” kapsamında dijital sanatçı Meltem Şahin ile bir işbirliği gerçekleştirdi. Mâzideki kültürel üretimden esinlenerek, Meltem Şahin’in kendi illüstratif dili ile yorumladığı animasyon eserler ile “Geleceğe Miras” isimli filtre, Meşher’in Instagram hesabına özel olarak tasarlandı. Genç neslin maziyle bağ kurması ve dijital dünyada iz bırakması amaçlandı. Filtreye Instagram’da @mesher_official üzerinden ulaşılabilir.

Çevrimiçi etkinlik programı

“Mâziyi Korumak” sergisini, fiziksel sergi mekânına ek olarak dijital ortamda da keşfetmek mümkün; mesher.org adresi üzerinden serginin çevrimiçi turuna erişilebilir.

Düzenlenen çevrimiçi etkinlik programı kapsamında, atölye çalışmaları ve çocuk etkinlikleri Meşher’in dijital platformlarında ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Arkeoloji ve Türk-İslam Sanatı alanlarından uzmanlarla konuşmaların yer aldığı Meşher Podcast serisi ise Meşher’in Spotify ve YouTube kanalında yer alıyor. Haziran ayı atölye ve etkinliklerinin takvimi Meşher’in ebülteni ve sosyal medya kanallarından takip edilebilir.

Sergi yayını

“Mâziyi Korumak: Sadberk Hanım Müzesi’nden Bir Seçki” ile aynı adı taşıyan sergi kitabı, Türkçe ve İngilizce olarak iki ayrı edisyon olarak yayımlandı. MÖ 6. binyıldan 20. yüzyıla uzanan geniş bir zaman diliminin öyküsü, müze koleksiyonunun Arkeoloji ve Türk-İslam Sanatı bölümlerinden derlenen 200’ü aşkın çarpıcı eserin kılavuzluğunda kronolojik bir akışla anlatılıyor.

Uygarlıklar tarihi meraklıları için bir başvuru kaynağı niteliğinde olan sergi kitabı, Meşher ve Koç Üniversitesi Yayınları’ndan satın alınabilir veya çevrimiçi kitap platformlarından sipariş edilebilir.