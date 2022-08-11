Naci Ağbal, Kazancı Holding ve Aksa Enerji icra kuruluna katıldı

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Kazancı Holding ve iştiraki Aksa Enerji’nin temmuz ayı sonunda gerçekleştirilen Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ile, Naci Ağbal’ın da yönetim kadrosuna katılmasıyla güçlenen Kazancı Holding İcra Kurulu’nun yeni sorumlulukları şu şekilde oluşturuldu:

Kazancı Holding İcra Kurulu Üyeleri

Cemil Kazancı - Kazancı Holding ve Aksa Enerji İcra Kurulu Başkanı

Naci Ağbal - Kazancı Holding Globalleşme Stratejileri ve Mali İşler Başkanı

Ömer Muzaffer Baktır - Kazancı Holding Finans ve Aksa Jeneratör İcra Kurulu Başkanı

Necati Baykal - Kazancı Holding ve Aksa Jeneratör İcra Kurulu Üyesi

Barış Erdeniz - Kazancı Holding Ortak Birimler ve Aksa Elektrik, Aksa Tarım ve Turizm İcra Kurulu Başkanı

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Hissedarlarımız başta olmak üzere, tüm paydaşlarımız için değer üretmeye odaklanan bir strateji temelinde, yatırımlarımızı artırma ve çeşitlendirme yolunda da önemli çalışmalar yürütüyoruz. Oluşturduğumuz bu stratejiyi güçlü bir kurumsallaşma ile destekleyeceğiz. Bu çerçevede Sayın Naci Ağbal’ın, Kazancı Holding ve Aksa Enerji Üretim A.Ş.’ye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak katılması hem global stratejimizin oluşturulmasında hem de güçlü mali yapımızın global stratejimize uygun biçimde şekillendirilmesinde bizlere büyük bir güç ve değer katacak.” denildi.