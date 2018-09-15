Nacional Madeira - Vitoria Setubal düellosu

Portekiz Lig Kupası Grup B heyecanı devam ediyor. Nacional Madeira, 16 Eylül 2018 Pazar günü Vitoria Setubal takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Nacional Madeira son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Vitoria Setubal, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 651 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nacional Madeira kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 2.90, Vitoria Setubal sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Nacional Madeira son hafta oynanan Vitoria Setubal maçında 1-2 yenildi.

Vitoria Setubal, Nacional Madeira karşılaşmaında 1-2 kazandı.

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