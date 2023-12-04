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Açıklamada; "Ben ve ailem olarak (Nagihan Karadere) adında bir aile üyesi kalmamış olup, adli makamlarca görüşülüp anne ve babam adına evlatlıktan reddedilmesi için mahkemeye başvurulmuştur. Bu şahsın ailemizle alakalı hiçbir hakkı, hukuku kalmamıştır" denildi.