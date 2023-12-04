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        Haberler Magazin Kardeşinden sert sözler! Nagihan Karadere evlatlıktan reddedildi - Magazin haberleri

        Nagihan Karadere evlatlıktan reddedildi

        Emekli milli atlet Nagihan Karadere hakkında, kardeşi Fehmi Karadere'den çarpıcı açıklamalar geldi. Fehmi Karadere, ailesinin 38 yaşındaki Nagihan Karadere'yi evlatlıktan reddettiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 16:17 Güncelleme: 04.12.2023 - 16:17
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        Nagihan Karadere'nin kardeşi Fehmi Karadere, ablası hakkında sert ifadeler kullandı.

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        "AİLEMİZLE İLGİLİ HİÇBİR HAKKI KALMADI"

        Fehmi Karadere, anne ve babasının kızları Nagihan Karedere'nın evlatlıktan reddedilmesi için mahkemeye başvurduğunu belirtti.

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        Açıklamada; "Ben ve ailem olarak (Nagihan Karadere) adında bir aile üyesi kalmamış olup, adli makamlarca görüşülüp anne ve babam adına evlatlıktan reddedilmesi için mahkemeye başvurulmuştur. Bu şahsın ailemizle alakalı hiçbir hakkı, hukuku kalmamıştır" denildi.

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        "BİZİ ÜÇ KURUŞA SATTI"

        Öte yandan Fehmi Karadere'nin isim vermeden "Bizi üç kuruşa satanları biz beleşe veririz" mesajı da dikkat çekti.

        Nagihan Karadere ise bu sözler karşısında suskunluğunu koruyor.

        #Nagihan Karadere
        Haberi Hazırlayan: Aytekin Teker
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