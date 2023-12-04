Nagihan Karadere evlatlıktan reddedildi
Emekli milli atlet Nagihan Karadere hakkında, kardeşi Fehmi Karadere'den çarpıcı açıklamalar geldi. Fehmi Karadere, ailesinin 38 yaşındaki Nagihan Karadere'yi evlatlıktan reddettiğini duyurdu
Nagihan Karadere'nin kardeşi Fehmi Karadere, ablası hakkında sert ifadeler kullandı.
"AİLEMİZLE İLGİLİ HİÇBİR HAKKI KALMADI"
Fehmi Karadere, anne ve babasının kızları Nagihan Karedere'nın evlatlıktan reddedilmesi için mahkemeye başvurduğunu belirtti.
Açıklamada; "Ben ve ailem olarak (Nagihan Karadere) adında bir aile üyesi kalmamış olup, adli makamlarca görüşülüp anne ve babam adına evlatlıktan reddedilmesi için mahkemeye başvurulmuştur. Bu şahsın ailemizle alakalı hiçbir hakkı, hukuku kalmamıştır" denildi.