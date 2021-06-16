Nagihan Karadere: Hayalim polis olmaktı

"Hayalim polis olmaktı" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Milli atlet Nagihan Karadere, rap sanatçısı Eren Elbir'in klibinde polis karakterine hayat verdi. 400 metre engelli branşında 56 saniyenin altında koşan ilk ve tek kadın atlet olma unvanına sahip olan Karadere, "Kardeşlerim Köşede" adlı şarkının klibinde suçluları kovalayarak, cezaevine götürdü.

Klipte polis olarak yere almaktan dolayı mutluluğunu ifade eden Nagihan Karadere, "Bana uyan rolü klip yönetmenimiz Enes Bilal Taşçı ile dinledim. Bana uyan bir polis rolü olduğunu düşündüm. Polis olmayı çok istiyordum ama kısmet olmadı. Sülalede çok fazla polis vardı, bana da milli atlet olmak nasip oldu" dedi.

Üniforma içinde çok duygulu hissettiğini de belirten Karadere, "Giyince kendimde ayrı bir güç ve kuvvet hissettim. Mizaç olarak sert göründüğüm için rolün bana uyduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.