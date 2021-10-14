Resmi Gazete'nin son sayısında yer alan karara göre Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Namık Küçük görevden alındı. İşte 2018 yılından beri Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Namık Küçük hakkında merak edilenler...

NAMIK KÜÇÜK KİMDİR?

1981 yılında Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde doğan Uğur Namık Küçük, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. Roma Üniversitesi Tor Vergata’da Ekonomi ve Finans Yüksek Lisans programını

tamamlamasının ardından aynı üniversitede para politikası ve finans üzerine Doktora derecesini aldı.

2005-2009 yılları arasında Roma Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Küçük, 2009-2011 döneminde İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı’nda ekonomist olarak görev yaptı. 2011-2014 yılları arasında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Ekonomist ve Stratejist görevlerini üstlendi. Aynı dönemde Bilgi Üniversitesi’nde misafir öğretim görevlisi olarak

risk yönetimi ve finansal piyasalar dersleri verdi.

2014 -2017 yılları arasında T. Garanti Bankası A.Ş.’de çalıştı ve son olarak Başekonomist görevini yürüttü. 2017 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda Başdanışmanlık görevini üstlenen Uğur Namık Küçük, 14 Ağustos 2018 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atanmıştı. 13 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındı.