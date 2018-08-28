Nancy - Orleans maçı istatistikleri

Fransa Lig Kupası 2.Tur maçında Nancy ile Orleans, 28 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. Ev sahibi Nancy, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Orleans, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 517 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nancy kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 2.90, Orleans sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Nancy son hafta oynanan Strasbourg maçında 0-0 berabere kaldı.

Orleans ise Clermont karşılaşmasında 0-3 kazandı.

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