Nantes - Caen maçı istatistikleri

Fransa Ligue 1 maçında Nantes ile Caen, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. Nantes, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Caen, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 117. İddaa'da Nantes kazanır 1.75, berabere biter 2.90, Caen kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Nantes önceki hafta Paris S.G. mücadelesinde 4-1 yenildi.

Caen, Nice karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Nantes, 1 gol attı ve 3 gol yedi.

Caen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Caen, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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