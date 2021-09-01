50 YAŞINDA ANNE OLDU

Campbell'ın ismi Leonardo DiCaprio, Usher ve Robert De Niro gibi isimlerle de anılmıştı. Uzun süreli romantik bir ilişkisi olmasa da Campbell, bu yıl hep istediği anneliğe kavuştuğunu açıklamıştı.

Britanyalı ünlü model, mayıs ayında anne olduğunu duyurmuştu. Campbell'in gizli tutulan bir hamilelik süreci sonucunda mı, yoksa evlat edinme yoluyla ya da taşıyıcı anne aracılıyla mı çocuk sahibi olduğu bilinmiyor.