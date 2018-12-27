İtalya Serie A'da oynanan Inter-Napoli maçında ırkçılık skandalı yaşandı. Ev sahibi ekibin taraftarları Napoli'den Kalidou Koulibaly'ye ırkçı tezahüratlarda bulundu. Napoli cephesi karşılaşmanın ardından yaşananlara büyük tepki gösterdi. Yıldız oyuncu yaptığı açıklamada "Tenimin rengiyle, Fransız, Senegalli ve bir Napolili olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Napoli Teknik direktör Carlo Ancelotti de yaptığı açıklamada "Koulibaly genelde sakin bir oyuncu ama bu maçta çok sinirlendi. Tribünlerden maç boyu maymun sesleri yükseldi. Üç kez maçın durmasını istedik ancak üçünde de anons yapıldı. Ne zaman durduracaklar? Dördüncü, beşinci anonstan sonra mı? Bir daha böyle bir şey olursa sahayı terk etmeye hazırız" dedi.

Tüm bu yaşananlar sonrası İtalya Futbol Federasyonu'nun Inter'e ceza vermesi bekleniyor.

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