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        Haberler Spor Futbol İtalya Napoli'nin yeni teknik direktörü Francesco Calzona oldu - Futbol Haberleri

        Napoli'nin yeni teknik direktörü Francesco Calzona oldu

        İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli, teknik direktör Walter Mazzarri'nin görevine son vererek yerine Francesco Calzona'yı getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 09:52 Güncelleme: 20.02.2024 - 09:52
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        Napoli'de Francesco Calzona dönemi!
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        İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 9. sırasında yer alan Napoli, Walter Mazzarri'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Francesco Calzona'nın getirildiğini açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3 ay önce göreve başlayan İtalya çalıştırıcı Mazzarri ile yollar ayrıldı.

        Mazzarri'nin yerine ise halen Slovakya Milli Takımı'nı çalıştıran Francesco Calzona getirildi.

        55 yaşındaki İtalyan Calzona, Napoli'de daha önce 2015-2018 ve 2021-2022 yılları arasında yardımcı antrenörlük yaptı.

        Serie A'da geçen sezon şampiyonluğa ulaşan, bu sezon ise beklentilerin uzağında kalan Napoli, 36 puanla 9. sırada yer alıyor.

        Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçında yarın Barcelona'yı konuk edecek.

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