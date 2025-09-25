Narenciye bahçesinde satırlı cinayet!

Hatay'da alacak verecek tartışmasında hemşerisini narenciye bahçesinde satırla katleden yabancı uyruklu kişi, iz takip köpeği ‘Pamuk’ sayesinde bulunarak yakalandı.

İHA'nın haberine göre saldırganın yakalanmasıyla birlikte öldürdüğü kişiden gasp ettiği 150 bin TL para da üzerinden çıktı.

Olay, Defne ilçesinde 23 Eylül tarihinde yaşandı. Bir narenciye bahçesinde yaşanan olayda; yabancı uyruklu 2 kişi, alacak verecek yüzünden tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle Mısırlı T.E.R., hemşerisi olan 45 yaşındaki A.M.C'yi satırla saldırarak öldürdü.

İZ TAKİP KÖPEĞİYLE YAKALANDI

Saldırgan daha sonra, 150 bin TL parayı da çalarak olay yerinden kaçtı. Bölgedeki şantiyede çalışan işçilerin ölen kişiyi görmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Jandarma ekipleri, zaman kaybetmeden firari katili yakalamak için arama çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin detaylı çalışmasıyla ‘pamuk' adlı iz takip köpeği sayesinde saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.