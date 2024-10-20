Narin cinayeti soruşturması tamamlanıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı AK Parti Karabük Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi sonrası basın mensuplarına Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin son durum hakkında açıklama yaptı.

Bakan Tunç'tan Yenidoğan çetesi soruşturması açıklaması Haberi Görüntüle

Bakan Tunç, Narin Güran cinayeti soruşturmasında çok ayrıntılı bir araştırma yapıldığını, HTS kayıtlarından daraltılmış baz çakışmalarına varıncaya kadar bakıldığını belirterek, "Adli tıp raporundan ifadesi alınan kişilerin ifadelerindeki ortaya koydukları hususlar ve kamera görüntülerine kadar delil toplama çalışması yapıldı." dedi.