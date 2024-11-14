"NEVZAT BAHTİYAR, OLASI SENARYOLAR ÜZERİNDEN İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ"

Avukat Demiroğlu, 7 Kasım’da görülen ilk duruşmada Nevzat Bahtiyar’ın, olası senaryolar üzerinden ifadesini değiştirdiğini belirterek, “Duruşma salonunda, Nevzat Bahtiyar gerçekten çok soğukkanlı bir şahsiyet. Zaten küçücük bir bedeni yani 8 yaşındaki bir çocuğu bir çuval içerisine bütün eşyalarıyla, yani Kur’an kursundan dönerken taşıdığı bütün eşyalarıyla çuvala sığdırmak suretiyle götürüp gömebilen, dere kenarına gelişigüzel saklayabilen bir şahsın bence cinayeti işleyeceğini düşünüyoruz. Orada kritik olan Nevzat Bahtiyar’ın, bizler de şunu net bir şekilde gördük, basınında sosyal medyada bu cinayetle ilgili olası senaryolar üzerinden sürekli ifade değiştirdiğini biz gördük. Nevzat Bahtiyar‘ın son ifadesinde cansız bedeni ahırda çuvala koyup kendi aracına yerleştirdikten sonra, Salim Güran’ın ahıra gelip battaniyeyi teslim aldığı yönünde bir beyanı oldu. Biz bu beyan üzerinde görüntü kayıtlarını inceledik, Dara 2’nin güvenlik kameralarını inceledik, bu kritik saatlerde kameranın görüş açısına göre köy içerisinde hareketli araçlar çok net net bir şekilde tespit edilebiliyor. Ancak Nevzat Bahtiyar’ın belirttiği şekilde bir buluşmanın bir araç trafiğin olmadığı tarafımızca gözlemlenmiş ve değerlendirilmiştir. Bunu zaten mahkemede kamera kayıtları üzerinde konuşmak suretiyle kamuoyunu da bilgilendireceğiz” diye konuştu.

"MASUMİYET KARİNESİ İHLAL EDİLECEK ŞEKİLDE AİLE TÖHMET ALTINDA KALDI"

Avukat Demiroğlu, konuşmasının devamında, “Burada bizim istirhamımız, gerçekten kirli bilgiler üzerinde yürüyen bir soruşturma, kirli senaryolar üzerine yürütülen bir soruşturma nedeniyle aile masumiyet karinesi ihlal edilecek şekilde büyük bir töhmet altında kaldı. Gerçekten yapılan haksızlık neyse, bugün çekirdek ailesine de aynı şekilde bir haksızlığı yapıldığını söylüyoruz. Herkesin elbette bu cinayetle ilgili konuşma, senaryoları üretme hakkı var, ancak ailenin iffetine yönelik, saygınlığına yönelik saldırı mahiyetindeki birden uzak durmamız gerektiğini ve bunların masum olabileceği hususunun bir an için gözetilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu yargılama sonunda eğer maddi delillerle ki müvekkilimizden eminiz, beraat ederse bir anneye bir ağabeye yapılan bu haksızlığın vebali gerçekten çok ağır olur. Bunun hesabını hiçbirimiz veremeyiz. Biz bu yargılama sırasında sivil toplumun akış açısını da önemsiyoruz Gerçekten bu dava sivil toplum içinde bir sınavdır. Bunu yargılama sonunda göreceğiz” ifadelerine yer verdi.