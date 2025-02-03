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        Haberler Gündem Narin Güran davasında yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın cezasına itiraz edildi

        Narin Güran cinayeti davasında sanık Nevzat Bahtiyar'ın aldığı cezaya itiraz edildi

        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, sanık Nevzat Bahtiyar'ın "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan çarptırıldığı 4 yıl 6 ay hapis cezasına karşı Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 22:18 Güncelleme: 03.02.2025 - 22:18
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        Narin Güran davasında yeni gelişme!
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        Diyarbakır Barosu tarafından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne istinaf dilekçesi sunuldu.

        Dilekçede, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, Narin Güran'ın cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden komşusu Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan dava açıldığı anımsatılarak, sanığın "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldığı belirtildi.

        Yerel mahkemenin sanık Bahtiyar açısından suç vasfına yönelik nitelemenin dosya içerisindeki deliller dikkate alındığında hatalı olduğu gerekçesiyle katılan sıfatı ile istinaf kanun yoluna başvurdukları aktarılan dilekçede, Bahtiyar'ın Narin'i öldürme eylemine müşterek fail sıfatıyla iştirak ettiğini gösteren birçok delilin dosyada mevcut olduğu kaydedildi.

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        Dilekçede, "Sanıkların, olay saatinde Arif Güran'ın evi ve civarında bulundukları hususunun raporlarla ve mahkeme karar gerekçesi ile sabit görülmesi üzerine sanığın da yer ve zaman birlikteliği ile olaya dahil olduğu açıkça görülmektedir. Hem olay esnasında hem de olay sonrasında tüm sanıkların iştirak iradesinin dosya kapsamında sabit olması karşısında yerel mahkemece bu husus göz ardı edilerek Bahtiyar'ın 'kasten öldürme' suçundan ayrık tutulması hükmün hukuka aykırılığına sebebiyet vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Dilekçenin sonuç ve talep kısmında da şunlar aktarıldı:

        "Nevzat'ın iştirak iradesi kabul edilmeli ve müşterek fail olarak cezalandırılması gerekmektedir. Bu nedenlerle de Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Aralık 2024 tarihli kararının istinaf incelemesi sonucu Nevzat Bahtiyar bakımından yeniden değerlendirilmesi ve sanık hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan verilen hükmün kaldırılarak diğer sanıklar gibi 5237 Sayılı TCK'nın 82/1-d-e maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmelidir. İstinaf başvurumuzun kabulüne ve sanık Nevzat Bahtiyar'ın 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz."

        Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, 23 Ocak'ta 944 sayfalık gerekçeli karar açıklanmıştı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da Nevzat Bahtiyar'ın "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan çarptırıldığı 4 yıl 6 ay hapis cezasına karşı Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusu yapılmıştı.

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