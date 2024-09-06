Narin için Eğertutmaz Deresi'nde yeni arama! Tüm Türkiye'nin yüreğini dağlayan kayıp Narin Güran olayında yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre bölgedeki Eğertutmaz Deresi'nde bir kez daha arama yapılıyor

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