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        Haberler Gündem Güncel Narin için Eğertutmaz Deresi'nde yeni arama! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Narin için Eğertutmaz Deresi'nde yeni arama!

        Tüm Türkiye'nin yüreğini dağlayan kayıp Narin Güran olayında yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre bölgedeki Eğertutmaz Deresi'nde bir kez daha arama yapılıyor

        Giriş: 06.09.2024 - 16:28 Güncelleme: 06.09.2024 - 17:09
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        Narin için Eğertutmaz Deresi'nde yeni arama!
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        Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 17.gününde. Bölgede son olarak yeni bir gelişme yaşandı.

        Buna göre Eğertutmaz Deresi'nde bir kez daha arama yapıldığı açıklandı.

        Mardin-Batman-Şanlıurfa-Elazığ çevre yolu üzerinde bulunan Eğertutmaz Deresi köye yaklaşık 5 kilometre mesafede yer alıyor.

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        #narin güran
        #son dakika
        #Diyarbakır
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