Narin’in annesinden itiraf gibi sözler

Didem Arslan Yılmaz, Narin’in annesi Yüksel Hanım’ın günler öncesinden yaptığı açıklamadaki dikkat çeken ve şüphe uyandıran cümlelerini ekranlara getirerek gerçekleri ortaya çıkarttı.

KAYBOLDUKTAN KISA SÜRE SONRA SÖYLEDİĞİ ŞOKE EDEN SÖZ!

Anne Yüksel’in kızının kaybolmasından birkaç gün sonra verdiği röportajda itiraf gibi sözlere imza attığı ortaya çıktı. “Kızımın mezarı bile yok!” sözlerini kullanması Didem Arslan Yılmaz’dan kaçmadı.

O AHIRDAN CANLI YAYIN!

Nevzat Bahtiyar’ın ifadesinde bahsettiği ve Narin’in amcasını ve annesini gördüğü ahırdan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme canlı yayın yaptı.