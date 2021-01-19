NASA'dan Türkiye için kuraklık uyarısı! 0:00 / 0:00

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA),Türkiye'nin yer altı su rezervlerini gösteren bir harita yayınladı. NASA'nın paylaşımında Türkiye'deki kuraklık tehdidinin sadece barajlarla sınırlı olmadığı aynı zamanda yer altı sularında da tehlike yaşanabileceği belirtildi.

— NASA Earth (@NASAEarth) January 18, 2021

Paylaşılan haritada 11 Ocak 2021 itibarıyla Türkiye'deki yer altı sularının durumu hesaplandı. Türkiye'deki birçok şehrin barajının doluluk oranı kritik seviyelere düştüğü, İstanbul'da barajların doluluk oranı son 15 yılın en düşük seviyesine ulaştığı ifade edildi.

Barajlardaki ve yer altı su rezervlerindeki doluluk, Gravity Recovery and Climate Experiment Follow On uydularıyla hesaplandı. Yayınlanan karedeki mavi kısımlar, normalden fazla su olan bölgeleri, kırmızı ve turuncu renkteki kısımlar ise normalden az su olan bölgeleri gösteriyor.