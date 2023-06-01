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Haberler Dünya NASA tarihinde ilk kez kamuoyu önünde UFO'lar hakkında açıklama yaptı: Son zamanlarda neler yaşandı? NASA ne açıkladı?
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NASA tarihinde ilk kez kamuoyu önünde UFO'lar hakkında açıklama yaptı: Son zamanlarda neler yaşandı?

NASA'nın tanımlanamayan hava cisimlerini inceleyen 16 kişilik ekibi, dün akşam ilk kez kamuoyu önünde UFO'lar hakkında elde ettikleri bilgilere ilişkin açıklama yaptı. Ekip, henüz dünya dışında bir hayatın varlığının kanıtı sayılabilecek bir şey bulamadıklarını açıkladı. Peki son zamanlarda UFO'lar hakkında hangi iddialar ortaya atıldı?

NASA tarihinde ilk kez kamuoyu önünde UFO'lar hakkında açıklama yaptı: Son zamanlarda neler yaşandı? NASA ne açıkladı?
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ilk kez basın açıklaması düzenleyerek halk arasında UFO olarak bilinen tanımlanamayan hava cisimlerine ilişkin buldukları bulguları paylaştı. Tanımlanamayan hava cisimlerini inceleyen 16 kişilik ekip, çalışmalarında henüz insanüstü bir zekanın ürünü veya dünya dışında bir hayatın varlığının kanıtı sayılabilecek bir şey bulamadıklarını açıkladı.

Peki son aylarda UFO'lar hakkında hangi haberler ortaya çıktı?

ABD ORDUSUNA GELEN UFO İHBARLARI ARTTI

FOTO: AP
FOTO: AP

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Tüm Sahalar Anomali Çözüm Ofisi Direktörü Sean Kirkpatrick, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada ABD ordusuna gelen UFO ihbarlarının artığını söylemişti.

Kirkpatrick, "Elimizdeki 650'den fazla vakadan yarısını ilginç anormal değere sahip olarak önceliklendirdik ve bunları inceleyerek elimizde bunlarla ilgili ne kadar veri olduğuna bakacağız." dedi. 12 Ocak'ta Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün yayınladığı raporda toplam tanımlayan uçan cisim sayısı 510'du.

CASUS BALON

FOTO: AP
FOTO: AP

Şubat ayında Pentagon, Kanada sınırına yakın Huron Gölü üzerinde tanımlanamayan bir uçan nesneyi F-16 jetleriyle düşürdü.Bu da yeniden UFO iddialarının gündeme gelmesine sebep olmuştu.

Pentagon, 'tanımlanamayan' nesnenin ABD askeri bölgelerinin yakınından geçtiğini ve sadece sivil havacılık için bir tehdit olmadığını, aynı zamanda potansiyel bir gözetleme aracı olduğunu açıklamıştı.

ABD ordusu o günlerde 10 gün içinde bir Çin'e ait yüksek irtifa balonu ve 3 tanımlanmayan cisim olmak üzere 4 hava unsurunu düşürmüştü.

JAPONYA'DA GİZEMLİ TOP

FOTO: AP
FOTO: AP

Yine Şubat ayında Japonya'da sahil kenarına vuran demir top gündeme gelmişti. Yetkililer, cismin UFO ya da casus balon olduğuna ilişkin iddiaları ortaya atmıştı.

UZAYLILAR VAR MI?

NASA'nın tanımlanamayan hava cisimlerini inceleyen 16 kişilik ekibi dün gerçekleştirdikleri toplantıda, tespit edilen cisimlerin arkasında "insan dışı bir zeka" olup olmadığını sorusuna da yanıt verdi.

Spergel, NASA'nın yaptığı işin çoğunun dünya dışında "herhangi bir biçimde yaşam aramak" olduğunu ifade ederek, "Yaşam arayışı gerçekten önemli bir şey. Henüz Dünya'nın ötesinde yaşam bulamadık ama arıyoruz." diye konuştu.

Spergel, öte yandan NASA'nın henüz "insanüstü bir zeka veya buna dair olağanüstü kanıtları görmediğini" dile getirdi.

Dünya dışında hayat olduğu keşfedildiği takdirde NASA'nın ne yapacağı sorusuna yanıt veren ABD’li bilim insanı, aslında dünya dışında hayatın mümkün olup olmadığının ajansın ilgilendiği en büyük soru olduğunu ancak henüz böyle bir duruma ilişkin kanıt bulamadıklarını aktardı.

*Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir.

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Haberi Hazırlayan : Merve Elmacı

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