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Reuters'in haberine göre ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 2022'de 'tanımlanamayan uçan cisim' (UFO) iddialarını incelemek üzere oluşturduğu 16 kişilik uzman heyeti, gelecek haftalarda açıklayacağı rapor öncesinde bugün ilk basın açıklamasını yaptı.

NASA'da fizik ve astrobiyoloji gibi bir dizi alandan uzmanlardan oluşan heyet, Haziran 2022'de sınıflandırılamamış UFO gözlemleri ile sivil hükümet ve ticaret sektörlerinden toplanan diğer verileri incelemek üzere kurulmuştu. NASA'nın açıklamasına göre, bugün yapılan 4 saatlik kamuya açık oturumun odak noktasında 'NASA'nın bağımsız çalışma ekibinin bu yaz bir rapor yayınlamadan önce yapacağı son değerlendirmeler' olacak.



'ANORMAL OLAYLARIN KAYNAĞININ DÜNYA DIŞI OLDUĞUNA İLİŞKİN KANIT YOK'

ABD hükümetinin daha önce askeriye ve milli güvenlik yetkililerinin özel ve gizli değerlendirmesine bıraktığı UFO konusu, 2022 yılında kurulan heyetle birlikte NASA'nın çatısı altında ilk defa böyle bir incelemeye konu olmuş oldu. NASA'nın araştırması, ABD Savunma Bakanlığı'nın UFO'lar ile ilgili yaptığı araştırmadan ayrı bir çalışma teşkil etti.

NASA, Haziran 2022'de uzman heyetini duyurduğu açıklamasında, 'tanımlanamayan anormal olayların kaynağının dünya dışı olduğuna ilişkin kanıt olmadığını' ifade etmişti. NASA'nın basın toplantısını resmi Twitter hesabından takip etmek mümkün.