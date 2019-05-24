NASA Mars 2020 isim yazdırmak için binlerce kişi internette sıkça araştırma yapıyor. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 2020'deki Mars görevi için başlattığı 'İsmini Mars'a gönder' projesi büyük ilgi çekti. Türkiye'den de binlerce kişinin katıldığı Mars'a isim yollama işlemi sosyal medyada paylaşıldı. Bilet bastırma işleminin ülkelere göre katılım bilgilerini paylaşan NASA, en çok katılımın Türkiye'den olduğunu açıkladı.

NASA MARS 2020 BİLETİ İSİM YAZDIRMA

2020 yılında Mars yolculuğuna çıkacak olan uzay aracında bulunan çiplere, kayıt yapılan isimler yazılarak Mars’a gönderilecek. Bu isimler ile kayıt yapanlara özel de NASA hatıra bileti veriyor. Dijital bir biniş kartı verilen sistemde, isim ve soyisim ile kişisel bilgiler yer alıyor.

NASA MARS BİLETİ

NASA MARS BİLETİ SON TARİH NE ZAMAN?

Gelecek yıl Mars’a gönderilecek “Mars 2020” uzay aracı, beraberinde binlerce kişinin ismini de taşıyacak. NASA'nın internet sitesinde başlatılan kampanya 31 Eylül 2019 tarihine kadar devam edecek.

NASA MARS 2020 BİLETİNE EN ÇOK KATILIM TÜRKİYE'DEN

NASA'nın internet sitesinde dünya çapında 2.111.632 kişinin adını Mars’a göndermek için projeye katıldığı görülüyor.

Sitede projeye en çok ilgi gösteren ülkeler de listeleniyor.

Dün, Türkiye, 65 bin 197 başvuruyla üçüncü sırada yer alıyordu. Bugün ise ABD ve Hindistan'ı geçerek 534 bin 380 başvuru ile listenin ilk sırasına yükselmesi dikkat çekti.

4 bin 142 başvuruyla 22. sırada yer alan Rusya'nın ise 16 bin 141 başvuru ile 21. sıraya geldiği görüldü.

Haziran 2020’de fırlatılacak olan Rover uzay aracının Şubat 2021’de Jezero kraterine inmesi planlanıyor.