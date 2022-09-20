NASA Mars'ın yüzeyine çarpan göktaşlarının sesini paylaştı 0:00 / 0:00

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NASA, Mars'a iniş yapan bir aracın yüzeyine çarpan göktaşlarının seslerini paylaştı. Çarpışma sonucu 11 saniyelik bir ses kaydı ortaya çıktı.

NASA yetkilileri, Mars InSight uzay aracının, 2020 ve 2021'de bir dizi çarpışmadan kaynaklanan sismik ve akustik dalgaları kaydettiğini açıkladı.

Nature Geoscience dergisinde yayımlanan makalenin ortak yazarlarından Ingrid Daubar yaptığı açıklamada, "InSight'ın bir çarpma tespit etmek için üç yılı beklediğini ve oluşan kraterlerin çok iyi göründüğünü" söyledi.

Bilim insanlarının analizine göre ilk teyit edilen göktaşı en az üç parçaya ayrılarak patladı ve her biri kendi kraterini oluşturdu.

*Haberin görseli NASA tarafından servis edilmiştir.