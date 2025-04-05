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        Haberler Magazin Naşit Özcan, hâlâ yoğun bakımda - Magazin haberleri

        Naşit Özcan, hâlâ yoğun bakımda

        Beyin kanaması geçiren Naşit Özcan'ın sağlık durumu hakkında eşi bir açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2025 - 10:34 Güncelleme: 05.04.2025 - 10:34
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        "Hâlâ yoğun bakımda"
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        Selim Özcan'ın oğlu, Adile Naşit'in yeğeni olan Naşit Özcan, geçtiğimiz haftalarda beyin kanaması geçirmişti. Özcan'ın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.

        68 yaşındaki Naşit Özcan'ın sağlık durumu hakkında eşi Elif Göklü Özcan, yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Naşit'in durumu stabil, bilinci genelde açık... Beyin kanamasından vücutta oluşturduğu hasarların tedavisi sürüyor... Uzun bir süreç olacak, hâlâ yoğun bakımda. Maalesef ziyareti kabul edilmiyor."

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        #Naşit Özcan
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