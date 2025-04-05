Naşit Özcan, hâlâ yoğun bakımda
Beyin kanaması geçiren Naşit Özcan'ın sağlık durumu hakkında eşi bir açıklamada bulundu
Selim Özcan'ın oğlu, Adile Naşit'in yeğeni olan Naşit Özcan, geçtiğimiz haftalarda beyin kanaması geçirmişti. Özcan'ın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.
68 yaşındaki Naşit Özcan'ın sağlık durumu hakkında eşi Elif Göklü Özcan, yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Naşit'in durumu stabil, bilinci genelde açık... Beyin kanamasından vücutta oluşturduğu hasarların tedavisi sürüyor... Uzun bir süreç olacak, hâlâ yoğun bakımda. Maalesef ziyareti kabul edilmiyor."