Nasrallah'ın cenaze töreni için tarih açıklandı

Hizbullah lideri Kasım, video mesajında, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki işgali ile Hizbullah'ın önceki liderlerinin cenaze törenlerine ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmeye başladığını belirten Kasım, "Güneydeki dönüş sahneleri halkın kurtuluşunu gösteriyor." dedi.

Kasım, Lübnan devletinin İsrail'in ihlalleri ve saldırılarını takip etme ve bu saldırılar konusunda arabuluculu devletlere baskı yapma bakımından "sorumluluk taşıdığını" vurgularken, "Direniş bir yol ve tercihtir. Biz de münasip bir vakitte tercihimize göre hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"YENİLGİYİ KABUL ETMEMİZ İÇİN BİR KAMPANYA VAR"

Kasım, Lübnan'ın içinde ABD ve İsrail tarafından desteklenen, Hizbullah ve Emel Hareketi'nin yenilgiyi kabul etmesi yönünde bir karşı kampanya olduğunu iddia ederek "Hiçbir zaman mutlak bir zaferden bahsetmedik. Kararlılıkla, ısrarla, İsrail'in işgalini kırmaya bağlı ve direnişi bitirmeden gelecek bir zaferden söz ettik." dedi.

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Hizbullah'ın bu süreçte verdiği kayıplara değinen Kasım, Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyyuddin başta olmak üzere birçok Hizbullah mensubu ve sivilin İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiğini vurguladı.

Kasım, İsrail'in ateşkes anlaşmasıyla öngörülen 26 Ocak'ta Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmemesi üzerine bölge halkının direnişiyle karşılaştığını hatırlattı.

İsrail'in halkın direnişiyle bölgeden çıkarıldığını savunan Kasım, "İsrail'in çatışmaya girmeden çekileceğini nereden biliyorsunuz?" şeklinde konuştu.

Kasım, Hamas'ın 32 yıl liderliğini yürüten Nasrallah'ın cenaze töreninin 23 Şubat'ta yapılacağını duyururken, aynı cenaze töreninde 4 gün sonra yine İsrail tarafından öldürülen Haşim Safiyyuddin'in de Hizbullah Genel Sekreteri sıfatıyla defnedileceğini ifade etti.

Cenaze töreni sırasında ateş açılmamasını isteyen Kasım, törenin "Ahde bağlıyız" sloganıyla yapılacağını bildirdi.

HİZBULLAH LİDERİ NASRALLAH'IN İSRAİL TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMESİ

İsrail ordusu 27 Eylül'den Lübnan ile 27 Kasım'da yapılan ateşkes anlaşmasına kadar, Dahiye'ye şiddetli saldırılar düzenlemişti.

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Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, 27 Eylül'de yine Dahiye bölgesinde İsrail ordusunun düzenlediği şiddetli bombardıman sonucunda öldürülmüştü.