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        NATO'dan Yusuf Dikeç'li paylaşım

        Milli atıcı, Yusuf Dikeç NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Antalya'ya gelen bakanlara şehri gezdirecek. Dikeç NATO'nun videolu paylaşımında "Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kesişme noktasında yer alan Türkiye, önemli bir stratejik konuma sahiptir." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.05.2025 - 18:25 Güncelleme: 14.05.2025 - 18:30
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        NATO'dan Yusuf Dikeç'li paylaşım
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        Milli atıcı Yusuf Dikeç, 14-15 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda bakanlara şehri gezdirecek.

        NATO’nun X hesabından yapılan paylaşımda, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan Dikeç’in NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı için Antalya’da bulunan bakanlara şehri gezdireceği duyuruldu.

        Dikeç, videolu paylaşımda, “Türkiye’ye hoş geldiniz. Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kesişme noktasında yer alan Türkiye, önemli bir stratejik konuma sahiptir.” dedi.

        Türkiye’nin Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan İstanbul ve Çanakkale Boğazlarındaki seyrüseferi düzenlediğine işaret eden Dikeç, bu boğazların küresel ticaret ve güvenlikte önemli rol oynadığını vurguladı.

        Dikeç, Türkiye’nin 1952'den beri NATO üyesi olduğunu ve halihazırda İttifak’ın en büyük ikinci ordusuna sahip olduğunu anımsatarak, Türk Donanmasının Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de seyrüsefer özgürlüğünün güvence altına alınmasına destek verdiğini ifade etti.

        İzmir’in NATO Müttefik Kara Komutanlığına ev sahipliği yaptığına da değinen Dikeç, gelecek yıl NATO Zirvesi’nin Türkiye’de düzenleneceğine işaret etti.

        Dikeç, “Türkiye, Antalya'da da görülebileceği gibi, yüzyıllar boyunca medeniyetlerin beşiği olmuştur.” şeklinde konuştu.

        *Haberin fotoğrafı AA; videosu İHA tarafından servis edilmiştir

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