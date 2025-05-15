NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da

NATO üyesi 32 ülkenin Dışişleri Bakanları, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ikinci gününde Antalya'da bir araya geldi. Zirvenin ikinci gününde bir araya gelen bakanların,

NATO Zirveleri öncesinde Müttefik Bakanlar arasında ilave görüş alışverişine imkan sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek toplantıda, 24-25 Haziran'da Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları ele alınacak. Görüşmelerde ana gündem maddesi ise Rusya-Ukrayna Savaşı olacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul Barış Müzakereleri'ne ilişkin "İstanbul'da yürütülecek görüşmeler, umarım yeni bir sayfa açmamıza yol açacaktır." dedi.

Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında selamlama konuşması yaptı.

NATO'yu ilgilendiren pek çok kriz ve çatışma bulunduğuna işaret eden Fidan, birlik ve dayanışmayı güçlendirmeyi görüşeceklerini paylaştı.

Bakan Fidan, transatlantik güvenliği açısından külfet paylaşımının gündemlerinde yer aldığını aktararak, "Bu bağlamda Sayın Genel Sekreter'in (Mark Rutte) vizyonunu paylaşıyoruz. İttifak çapında Texas'tan Ankara'ya uzanan bir güvenlik ağı oluşturmamız gerekiyor." diye konuştu.

Avrupa'nın güvenlik mimarisini güçlendirmek üzere tedbirleri konuşacaklarını dile getiren Fidan, Ukrayna'ya kalıcı ve adil barışın getirilmesinin de gündemde olacağını vurguladı.

Fidan, "Türkiye, her zaman barışa ulaşabilmek için diplomatik yolu savunmuştur. 3 yıllık ızdırabın ardından bir fırsat penceresi açıldığını görüyoruz. İstanbul'da yürütülecek olan görüşmeler, umarım ki yeni bir sayfa açmamıza yol açacaktır." ifadelerini kullandı.

Toplantıda sürece nasıl destek vereceklerini konuşacaklarını paylaşan Fidan, Avrupa-Atlantik güvenliğini 360 derecelik güvenlik yaklaşımıyla ele alacaklarını söyledi.

İSTANBUL GÖRÜŞMELERİ VURGUSU

Zirvenin ikinci gününde konuşan ABD Dışişleri Bakanı Rubio, "Trump savaşların sona ermesini istiyor ve bunu umuyor. (İstanbul barış müzakereleri) Ne olacağını göreceğiz, ancak ilerleme görmek istiyoruz" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İstanbul barış müzakerelerinden "acil" ve "koşulsuz" ateşkes beklediklerini söyledi.