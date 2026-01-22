Habertürk
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Başkan Trump'la verimli bir 'Grönland' görüşmesi yaptık

        NATO Genel Sekreteri Rutte: Başkan Trump'la verimli bir 'Grönland' görüşmesi yaptık

        NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'la Arktik bölgesinin güvenliğini NATO'nun nasıl sağlayabileceği konusunda çok yararlı bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Rutte, "Asıl odağımız Ukrayna olmalı. Trump'ın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğinden hiçbir şüphe duymuyorum" dedi.

        Giriş: 22.01.2026 - 10:14 Güncelleme: 22.01.2026 - 10:14
        Rutte: Trump'la verimli bir 'Grönland' görüşmesi yaptık
        Davos Ekonomik Forumu, dünya liderlerinin küresel krizlere dair kritik açıklamalarına sahne oluyor.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO üyesi Danimarka'nın bir eyaleti olan Grönland'ı ABD topraklarına katmak istemesi zirvenin en önemli tartışma konularından biri olurken NATO Genel Sekreteri Rutte, Başkan Trump'la verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Rusya ve Çin'in Grönland'ı ekonomik ya da askeri olarak etkisi altına almamasının yollarını konuştuklarını söyleyen Rutte, "Bizim gözümüzün Ukrayna'da olması gerekiyor" diyerek NATO'nun ilgisinin Ukrayna üzerinde olması gerektiği yaklaşımını yineledi.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'nın bağımsızlığı ve egemenliğine bağlı olup olmadığı sorulduğunda Rutte, "Evet! Ve bundan hiç şüphe duymadım" yanıtını verdi.

        Danimarka: Toprak bütünlüğümüz kırmızı çizgimiz

        Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Danimarka ve Grönland'ın, ülkesinin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi koşuluyla, Kuzey Kutbu'nun güvenliği konusunda yapıcı bir diyalog sürdürmeye devam edeceğini söyledi.

        Frederiksen, NATO'nun Danimarka'nın tutumunun tamamen farkında olduğunu belirterek, "Arktik'teki güvenlik, tüm NATO ittifakını ilgilendiren bir konudur. Bu nedenle, NATO Genel Sekreteri ile ABD Başkanı arasında da bu konunun görüşülmesi doğru ve doğaldır" dedi:

        "Danimarka Krallığı, toprak bütünlüğümüze saygı gösterilmesi şartıyla, ABD'nin Golden Dome projesi de dahil olmak üzere, Arktik'te güvenliği nasıl güçlendirebileceğimiz konusunda müttefiklerle yapıcı bir diyalog sürdürmek istemektedir."

