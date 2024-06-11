NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den hibrit saldırılara karşı önlem çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ve Belarus'tan kaynaklanan hibrit saldırılara karşı müttefik ülkelerin istihbarat paylaşımı yapmasının önemli olduğunu söyledi.

Stoltenberg, Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Bükreş Dokuzlusu (B9) Zirvesi'nin ardından Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ortak basın toplantısı düzenledi.

B9 ülkelerinin NATO'nun savunmasında kritik rol oynadığını söyleyen Stoltenberg, bu ülkelerin İttifak'ın çok uluslu 8 muharebe grubuna ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Stoltenberg, 9-11 Temmuz'da Washington'da yapılacak NATO Zirvesi'nde müttefiklerin, Ukrayna'ya desteği daha sürekli ve kurumsal hale getirmek konusunda anlaşmasını umduğunu ifade ederek, Kiev'e her yıl yaklaşık 40 milyon avro sağlanmasının ihtiyaç olduğunu belirtti.

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"UKRAYNA'YI HER MÜTTEFİK FARKLI ŞEKİLLERDE DESTEKLİYOR"

Polonya ve Belarus sınırında yaşanan son gelişmelere ilişkin soruya Stoltenberg, "Polonya ile Belarus sınırında gördüğümüz şeyin, İttifak genelinde göçmenlerin komşuları sindirmek için kullanıldığı. Bunun, farklı türden hibrit faaliyetlerin bir örneği olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.