Kansere karşı verdiği mücadeleyele tüm Türkiye'nin gönlündetaht kuran Neslican Tay'ın hayatı film oluor. Demir Kadın Neslican filminde Neslican Tay'a hayat verecek olan Çağla Irmak'ın saçlarını kazıtması sosyal medyada gündem oldu. İşte merak edilenler...

ÇAĞLA IRMAK KİMDİR?

Naz Çağla Irmak 31 Mayıs 1997 tarihi Ankara'da dünyaya geldi. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

Hülya Gülşen Irmak'ın kızıdır. Dizi kariyerinde ilk olarak annesiyle birlikte Bizim Evin Halleri isimli yapımda kamera karşısına geçti. Bizim Evin Halleri dizisi ile profesyonel kariyerine adım atmış olsa da asıl çıkışını ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kırgın Çiçekler dizisi ile sağladı. 2019'da vizyona giren Çakallarla Dans 5 filminde yer aldı. En son Dostoyevski’nin Tiyatro sahnesine uyarlanan eseri "Westend – Batının Sonu" oyununda yer aldı.

ÇAĞLA IRMAK DİZİLER