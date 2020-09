HABERTURK.COM

Oyuncu Naz Elmas, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Elmas, tatilinin bittiğini ve artık İstanbul'da olduğunu söyledi.

Naz Elmas, "Sezon için görüşmelerimiz devam ediyor ancak belirsizlik durumu da çok büyük. Çünkü süreç nereye doğru gidiyor şu an o da belirsiz. Takdir edersiniz ki her şeyin başı sağlık. Böyle olunca da işlerimiz ve projelerimiz şu an askıda bekliyor" açıklamasını yaptı.