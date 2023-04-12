Nazan Öncel ile Sade İnsanlar'dan 'Deniz Tutmaz'ı

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Nazan Öncel, sözü kendisine ait olan yeni keşfettiği müzisyen grup Sade İnsanlar ile 'Deniz Tutmaz'ı adlı şarkıyı seslendirdi. Yazdığı şarkıyı Sade İnsanlar'a hediye eden Öncel, ayrıca müzisyen grubun klibinde oynayarak destek oldu.

"GRUBUN İSİM ANNESİ DE OLDUM"

Nazan Öncel, Sade İnsanlar ile yollarının kesiştiği günleri ise şu sözlerle anlattı: Bu çocuklar konserlerime gele gide beni kafaladılar. Hep öyle olur zaten; çiçeği getiren şarkıyı kapar. Sonra yetmedi bir de sahneme çıkardım, baktım alkış kıyamet gırla gidiyor. 'Tamam o zaman bir gün gelin bana çalıp söyleyelim tanışalım edelim' dedim. Böyle başladı maceramız. Sonra bu adamlara bir de isim lazımdı, o kadar yumuşak başlı ve o kadar mütevazıydılar ki aklıma ilk gelen isim 'Sade İnsanlar'dı. Böylece grubun isim annesi de oldum. Bir yaz günü bahçemde toplandık, çalıp söyledik. ‘Oo, çirkinim gelmiş hoş gelmiş' diye takılmaya başladığım, Cihan 'Çirkinim ama şanslıyım' derken dokunaklı sesiyle tavladı beni. Sağlam karakteri, insani değerlere verdiği önem, küçük şeylerden mutlu olabilmesi ve müziği müzik için yapması 'Hâlâ böyle insanların olabilmesi ne güzel' dedirtmişti bana. Grubun diğer elemanları Çağlar Tatar ve Pamir Çark da aynı özelliklere sahip şahsiyetler. Bu fiyakalı adamaları seviyorum siz de severseniz mutlu olacaklar, ben de 'Çirkin şansı' diyerek alkışlayacağım onları. Mutlu olun, mutlu edin birilerini zira hayat bir karış.

Nazan Öncel ile Sade Kafalar'ın düet şarkısı 'Deniz Tutmaz'ı tüm dijital platformlarda yerini aldı.