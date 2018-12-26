FETÖ’nün medya yapılanması davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen gazeteci Nazlı Ilıcak, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 4 yıl 8 aya hapis cezası istemiyle yargılandığı davada mahkeme kararını verdi.



TWİTTER ÜZERİNDEN HAKARET

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, gazeteci Nazlı Ilıcak 23 Şubat 2016 gününde sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde bir paylaşım yaptı. Tweetin ihbar edilmesi üzerine savcılık soruşturma başlattı. Suça konu paylaşımın eleştiri sınırı ötesinde olduğunu, belirten savcılık, Ilıcak hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.



“CUMHURBAŞKANINA DEĞİL ÖCALAN’A SÖYLEDİM” SAVUNMASI



Nazlı Ilıcak, Anadolu 53. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Savunmasında ise barış sürecinde Selahattin Demirtaş’a ‘katil’ dendiğini için tweet attığını söyledi. Asıl katilin Demirtaş değil Öcalan olduğunu belirten paylaşım yaptığını anlatan Ilıcak, Cumhurbaşkanını hedef almadığını ve devrik cümle kullanması nedeniyle yanlış anlaşıldığını ifade etti.



1 YIL 2 AY HAPİS CEZASI



Mahkeme, suçun sabit olduğunu belirtti. Ilıcak’ın “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 ay hapse çarptırılmasına hükmetti. Sanığın suça eğilimli ve olumsuz bir kişiliği olduğunu kaydeden mahkeme, indirim yapmadı, cezayı da ertelemedi.

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