Nazlı Sinem Erköseoğlu davasında flaş gelişme!

İstanbul Gümüşsuyu’nda 13 yıl önce Emre-Can Paksoy kardeşlerin evine giden Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun saatler sonra apartman boşluğunda cansız bedeni bulunmuştu.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre ailesi Sinem’in cinayete kurban gittiğini iddia etse de iki kardeş yargılandıkları davada beraat etmişti. Ancak yıllar sonra Yargıtay yerel mahkemenin beraat kararını bozarak Can Paksoy için müebbet hapis cezası istedi.

KARDEŞİ İÇİN DE KARARIN BOZULMASINI İSTEDİ

Dosya ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, davada beraat kararı verilen Mahmut Emre Paksoy için de itirazda bulundu. Başsavcılığın itirazı üzerine dosya, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderildi.

EPÖZDEMİR’DEN TUTUKLAMA TALEBİ

Bu kararların ardından Nazlı Sinem Erköseoğlu ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Paksoy kardeşlerin yurt dışına kaçma şüphesi üzerine haklarında tutuklama kararı çıkarılması için şikayette bulunduğunu söyledi. Epözdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Yargıtay'ın Sanık Can Paksoy hakkında ilk derece mahkemesi kararını mahkumiyet yerine beraat kararı verildiğinden bahisle bozması üzerine kasten öldürme isnadıyla müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık Can Paksoy hakkında her nasılsa sayın mahkeme tensip zaptında tutuklamaya esas yakalama kararı vermemiş veya yurt dışına çıkış yasağı koymamış, duruşma tarihi de 31 ocak 2024 tarihine bırakılmıştır. Yargılamanın kadük kalmaması ve bu cinayetin cezasız kalmaması için sanık Can Paksoy hakkında C.M.K m. 100 uyarınca tutuklamaya esas yakalama kararı verilmesi, ha keza C.M.K 109/3/a uyarınca yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması için bugün itibariyle tarafımızca mahkemeye başvurulmuştur. Henüz hayatının baharında katledilen ve geleceği ellerinde alınan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun faillerinin tespiti ve emsal mahiyette cezalandırılması için 13 yıldır hukuki mücadelemiz devam ediyor. Beraat kararları iki defa Yargıtay tarafından bozuldu. Adaletin tecellisi ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.”