NBA'de Boston Celtics üst üste 5. maçını kazandı

Boston Celtics, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) deplasmanda Washington Wizards'ı 130-104'lük skorla mağlup etti.

Boston Celtics ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Ligde şu ana kadar play-off'lara kalmayı garantileyen tek takım Celtics, Wizards engelini zorlanmadan geçerek üst üste 5, bu sezon 53. galibiyetini aldı.

Doğu Konferansı lideri Celtics'te Jayson Tatum 30 sayı, 6 ribaunt ve 6 asist, Sam Hauser de tamamı üç sayı çizgisinin gerisinden olmak üzere 30 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Jordan Poole'un 31 sayı ve 4 asistlik performansı, Doğu Konferansı son sırasındaki Wizards'ın 57. mağlubiyetini engelleyemedi.

MAVERİCKS, IRVİNG'İN SON SANİYE BASKETİYLE KAZANDI REKLAM Dallas Mavericks, sahasında Denver Nuggets'ı Kyrie Irving'in son saniye basketiyle 107-105 mağlup etti. Bu sezon 39. galibiyetini elde eden Mavericks'te Luka Doncic 37 sayı ve 10 ribaunt, Kyrie Irving de 24 sayı, 7 ribaunt ve 9 asistlik performans sergiledi. Batı Konferansı ikincisi Nuggets'ta Jamal Murray'nin 23 sayı ve 7 asist, Nikola Jokic'in de 16 sayı, 11 ribaunt ve 7 asistlik katkısı, sezonun 21. yenilgisini önleyemedi.