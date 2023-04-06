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NBA'de Clippers, Lakers'ı yenerek play-off'lar için avantaj sağladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), Los Angeles Clippers sahasında Los Angeles Lakers'ı 125-118 yendi

NBA'de Clippers, Lakers'ı yenerek play-off'lar için avantaj sağladı
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NBA'e 8 maçla devam edildi. Los Angeles derbisinde Lakers'ı mağlup eden Clippers, rakibi karşısında üst üste 11. kez galip geldi.

Sezonun 42. galibiyetini alarak Batı Konferansı'nda 5. sıraya yükselen ve play-off'lar için avantaj sağlayan Clippers'ta Norman Powell 27 sayı, 4 asist; Kawhi Leonard 25 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle mücadele etti.

Doğrudan play-off'lara kalma yolunda kritik bir maç kaybeden konferans 7'ncisi Lakers'ta (41 galibiyet, 39 mağlubiyet) LeBron James 33 sayı, 8 ribaunt, 7 asist; Austin Reaves 20 sayı, 4 ribaunt ve Anthony Davis 17 sayı, 11 ribauntluk performans sergiledi.

BUCKS, NBA LİDERLİĞİNİ GARANTİLEDİ

Doğu Konferansı zirvesindeki Milwaukee Bucks, sahasında Chicago Bulls'u 105-92 yenerek 58. galibiyetini elde etti ve NBA liderliğini garantiledi.

Yıldız oyuncu Giannis Antetokounmpo'nun forma giymediği Bucks'ta Bobby Portis 27 sayı, 13 ribaunt; Brook Lopez 26 sayı, 7 ribaunt ve Jrue Holiday 20 sayı, 15 asist üretti.

Nikola Vucevic'in 21 sayı, 11 ribaunt ve Coby White'ın 14 sayı, 6 ribauntluk performansı, Doğu Konferansı 10'uncusu Bulls'un 42. yenilgisini önleyemedi.

KNİCKS'TEN ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET

Doğu Konferansı'nda 5. sırada bulunan ve play-off'ları önceden garantileyen New York Knicks, deplasmanda Indiana Pacers'ı 138-129'luk skorla geçti.

Art arda 5 olmak üzere 47 galibiyete ulaşan Knicks'te Immanuel Quickley 39, Quentin Grimes 36 ve Obi Toppin 32 sayı kaydetti. NBA tarihinde ilk kez aynı takımdan üç oyuncu, 5 üç sayılık isabetle 30 sayı barajına ulaştı.

Play-off ve play-in şansı bulunmayan Pacers'ta Jalen Smith'in 19, TJ McConnell'ın 18 ve Bennedict Mathurin'in 17 sayısı, sezonun 46. mağlubiyetini engelleyemedi.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 108-123

Indiana Pacers-New York Knicks: 129-138

Atlanta Hawks-Washington Wizards: 134-116

Boston Celtics-Toronto Raptors: 97-93

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 105-92

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 138-131 (Uzatmada)

Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 123-119

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 125-118

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