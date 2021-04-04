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NBA lideri Jazz, Ersan'ın 9 sayılık katkı yaptığı Magic maçını farklı kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic'i 137-91 yenen Utah Jazz, peş peşe 9. galibiyetini aldı

NBA lideri Jazz, Ersan'ın 9 sayılık katkı yaptığı Magic maçını farklı kazandı

NBA'e 8 maçla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Jazz, takımca 26 üç sayılık basket attığı Magic karşılaşmasını, 46 sayı farkla kazandı.

Oyuna giren 13 oyuncunun da skora katkı yaptığı ev sahibi Jazz'da Donovan Mitchell 22, Joe Ingles ve Bojan Bogdanovic 17'şer sayıyla öne çıktı. Ersan İlyasova ise 13 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 9 sayı, 5 ribauntla tamamladı.

Magic cephesinde Wendell Carter 19 sayı, 12 ribaunt, Chuma Okeke 16 sayı, 5 ribauntla mücadele etti.

EMBID SAKATLIKTAN 24 SAYIYLA DÖNDÜ

Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Philadelphia 76ers, Joel Embiid'in 10 maçlık aranın ardından formasına kavuştuğu karşılaşmada, Minnesota Timberwolves'u 122-113 yendi.

Ev sahibi 76ers'ı galibiyete, 32 sayı kaydeden Tobias Harris ve 24 sayı, 8 ribaunt, 3 blokla oynayan Embiid taşıdı. Oyuna sonradan dahil olan Furkan Korkmaz da 6 sayı, 2 asist üretti.

Lig sonuncusu Timberwolves'un all-star pivotu Karl-Anthony Towns, 39 sayı, 14 ribaunt, 5 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Çaylak oyuncu Anthony Edwards ise 27 sayı attı.

Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, takımının 115-101 mağlup ayrıldığı Miami Heat deplasmanında 2 sayı, 2 asistle oynadı.

- Sonuçlar

Washington Wizards-Dallas Mavericks: 87-109

Detroit Pistons-New York Knicks: 81-125

Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 115-101

Philadelphia 76ers-Minnesota Timberwolves: 122-113

Utah Jazz-Orlando Magic: 137-91

San Antonio Spurs-Indiana Pacers: 133-139 (uzatmada)

Sacramento Kings-Milwaukee Bucks: 128-129

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 133-85

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