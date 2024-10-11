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        Haberler Bilgi Spor NBA ne zaman başlıyor? 2024- 2025 sezonu NBA başlangıç tarihi belli oldu mu?

        NBA ne zaman başlıyor? 2024- 2025 sezonu NBA başlangıç tarihi belli oldu mu?

        NBA başlangıç tarihi belli oldu. Tüm dünyada sporseverler tarafından heyecanla takip edilen NBA'de yeni sezon yıldızların kapışmasına sahne olacak. Öte yandan Los Angeles Lakers forması giyen dünyaca ünlü oyuncu Lebron James oğluyla birlikte yeni sezonda aynı takımda forma giyerek tarihte bir ilki gerçekleştirecek. Peki, NBA ne zaman başlıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 12:17 Güncelleme: 11.10.2024 - 12:17
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        NBA'de sezon öncesi maçlarının oynanmasıyla 2024-2025 sezonu başlangıç tarihi merak konusu oldu. Her sene olduğu gibi bu yılda Batı ve Doğu Konferansı'nda 15'er takım mücadele edecek. Peki, NBA ne zaman başlıyor? İşte, 2024-2025 sezonu başlangıç tarihi ve NBA yeni sezon takvimi...

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        NBA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        NBA'de sezon öncesi maçları 18 Ekim'de sona eriyor. 2024-2025 sezonu başlangıç tarihi ise 22 Ekim Salı günü gerçekleşecek.

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        NBA YENİ SEZON TAKVİMİ

        22-26 Ekim: Kia NBA İhbarı 2024

        26 Ekim: NBA G Ligi Seçmeleri

        28 Ekim-7 Kasım: NBA G Ligi Eğitim Kampı

        2 Kasım: NBA Mexico City Maçı 2024

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        8 Kasım: NBA G Ligi Başlangıç ​​Turnuvası

        12 Kasım: Emirates NBA Kupası

        17 Aralık: Emirates NBA Kupası Şampiyonası

        27 Aralık: NBA G Ligi 34 maçlık normal sezonu

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