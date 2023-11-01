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        Haberler Spor Basketbol NBA NBAde Los Angeles Clippers, James Harden'ı kadrosuna kattı - Basketbol Haberleri

        NBAde Los Angeles Clippers, James Harden'ı kadrosuna kattı

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, Philadelphia Sixers'ta forma giyen all-star James Harden'ı takas karşılığında kadrosuna kattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 21:18 Güncelleme: 01.11.2023 - 21:18
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        Clippers, Harden'ı kadrosuna kattı
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        NBA'in sitesinde yer alan açıklamaya göre 34 yaşındaki Harden'ın yanı sıra PJ Tucker ile Filip Petrusev, Clippers'a gitti.

        Sixers ise Nicolas Batum, Marcus Morris, Robert Covington, KJ Martin ve birden fazla draft hakkını aldı.

        NBA'de 10 kez all-star ve bir kez en değerli oyuncu (MVP) seçilen Harden, geçen sezon Sixers'ta 21 sayı, 10,7 asist ve 6,1 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı.

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