NBAde Los Angeles Clippers, James Harden'ı kadrosuna kattı

NBA'in sitesinde yer alan açıklamaya göre 34 yaşındaki Harden'ın yanı sıra PJ Tucker ile Filip Petrusev, Clippers'a gitti.

Sixers ise Nicolas Batum, Marcus Morris, Robert Covington, KJ Martin ve birden fazla draft hakkını aldı.

NBA'de 10 kez all-star ve bir kez en değerli oyuncu (MVP) seçilen Harden, geçen sezon Sixers'ta 21 sayı, 10,7 asist ve 6,1 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı.