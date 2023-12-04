‘Ne Gemiler Yaktım’ın 2. bölüm tanıtımı yayınlandı

‘Ne Gemiler Yaktım’ın başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Nazmi Kırık, Ata Çağlan Timur, Süreyya Kilimci ve Çiğdem Selışık Onat ile Macit Koper gibi usta ve başarılı isimler eşlik ediyor.

İşte Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm tanıtımı

‘Ne Gemiler Yaktım’ 11 Aralık Pazartesi saat 20.00’de Show TV’de.