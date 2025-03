3. KİNGDOM OF THE PLANET OF THE APES (MAYMUNLAR CEHENNEMİ: YENİ KRALLIK-2024)

Sezar'ın saltanatından yıllar sonra genç bir maymun, kendisine geçmişle ilgili öğretilen her şeyi sorgulamasına ve hem maymunlar hem de insanlar için geleceği tanımlayacak seçimler yapmasına yol açacak bir yolculuğa çıkar.

Imdb Paunı: 6.9/10