Ne Olacak Halim filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Ne Olacak Halim filmi, 3 Eylül Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Semra Dündar'ın yazıp yönettiği film, bir yuva kurmak ve çocuk sahibi olmaktan korkan Halim'in, Melek'in dört çocuğuyla birlikte hayatına girmesiyle gelişen olayları konu alıyor. Peki, Ne Olacak Halim filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Ne Olacak Halim filmi konusu ve oyuncuları...
Ne Olacak Halim filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Başrollerini Emre Altuğ ve Algı Eke'nin paylaştığı Ne Olacak Halim filmi 2023 yılında vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Ne Olacak Halim filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ne Olacak Halim ne zaman çekildi?" sorularının yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte detaylar...
NE OLACAK HALİM KONUSU NEDİR?
Çocukken ailesi tarafından baş belası olarak görülmesiyle çocuklara düşman olan ünlü sunucu Halim Pekyaman, playboy hayatı yaşayarak günlerini geçirir. Halim'in hayatı, bir gün yayın sırasında çocuklar hakkında ileri geri konuşmasıyla alt üst olur. Toplum tarafından linç edilip çocuk düşmanı ilan edilen Halim, kanaldan da kouvulur. Biraz uzaklaşmak isteyen Halim, çareyi yıllar önce yatırım amacıyla aldığı Kuşadası'ndaki yazlık eve gitmekte bulur. Burada onun yolu, kocası tarafından terk edilen ve dört çocuğu ile hayat mücadelesi veren Melek ile kesişir. Melek'e aşık olan Halim, kaderin cilvesiyle Melek'in çocuklarına bakıcılık yapmak zorunda kalır.
NE OLACAK HALİM OYUNCULARI KİMLER?
Emre Altuğ
Algı Eke
Lemi Filozof
Selen Domaç