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Show TV’nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi ‘Baba’nın yeni bölümünden heyecan dolu bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu. Kadir ve Firuze’nin yollarının yeniden kesiştiği tanıtımda Emin’in bir grup genç tarafından dövüldüğü anlar dikkat çekiyor. Babasını bulamayan Kadir gözyaşları içinde isyan ederken, Emin Saruhanlı’nın telefonla kime ulaşmaya çalıştığı merak uyandırıyor. Kadir’in yüzünün güldüğü anlar ise “Kadir, babasının izine ulaştı mı?” sorusunu akıllara getiriyor.



BABA’NIN 17. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Birbirlerinin kim olduklarını öğrenen Kadir ile Firuze arasındaki tansiyon giderek artar. İkili arasındaki bu tehlikeli yakınlaşmanın etkileri artık her ikisi için de geri dönülmez bir noktaya gelir. Kadir hem ailesine yetmeye hem de babasını bulmaya çalışırken bir yandan da Selahattin’in zulmüne uğrayan insanları korumaya kalkınca işler karışır. Selahattin’in Kadir’le mücadelesinde atacağı ilk büyük adım, Saruhanlı Ailesi için ağır olacaktır. İlhan’ın Büşra’ya yapacağı sürpriz ziyaretin etkileri sürerken Büşra ile Begüm’ün ilk karşılaşması merak konusudur. Emin ve Kadir her şeye rağmen umutlarına tutunarak birbirlerine adım adım yaklaşırlar. Geçmişin izleri onları bu kez farklı bir biçimde kavuşturacaktır. Ancak sokaklar, Emin için çok tehlikelidir.

Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı ‘Baba’nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

‘Baba’ yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de!