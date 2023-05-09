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"Ne yapsam zayıflayamıyorum" diyenler dikkat! Bu besinleri mutlaka tüketin!

Kış aylarında hareketsizlikten, hayatın getirdiği yoğunluk sebepli stresten ya da yanlış beslenme sebebiyle alınan kilolar, yaz ayının yaklaşmasıyla problem olmaya başladı. Aldığı kilolardan kurtulmak isteyen kişiler, arama motorlarında, "Ne yapsam kilo veremiyorum", "Hangi besinleri tüketmeliyim?" gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte zayıflamanıza yardımcı olacak besinler...

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  • "Ne yapsam zayıflayamıyorum" diyenler dikkat! Bu besinleri mutlaka tüketin!

    Yağ yakan besinler, kendi kalori içeriğinden daha fazla kaloriyi yakan besin türleridir. Açlığı bastıran (özellikle su içeriği fazla olan) ve termojenik özelliklere sahip besinler, bu kategoriye girer. İşte kilo vermenizde size destek olacak besinlerden bazıları...
  • "Ne yapsam zayıflayamıyorum" diyenler dikkat! Bu besinleri mutlaka tüketin!

    ENGİNAR

    Altın besin olarak adlandırılan ve içerisinde "siyanik asit" adı verilen maddeyi barındıran enginar, kötü kolesterolü düşürüyor ve iyi kolesterolün salgılanmasını artırıyor. Kalp hastalıkları riskini azaltıyor, yağ kaybını hızlandırdığı için zayıflamaya destek oluyor.
  • "Ne yapsam zayıflayamıyorum" diyenler dikkat! Bu besinleri mutlaka tüketin!

    KİVİ

    C vitamini oranı yüksek meyvelerden biri olan kivi, DNA'yı korur, kan şekerini dengeler, kolon kanseri riskini azaltır. Astıma karşı koruma sağladığı da bilinen kivi, 46 kalori olduğu için her öğün de tercih edilebilir. İştah kesici özelliği sayesinde zayıflamanıza yardımcı olacaktır.
  • "Ne yapsam zayıflayamıyorum" diyenler dikkat! Bu besinleri mutlaka tüketin!

    YEŞİL ÇAY

    Çin olmak üzere uzak doğuda sağlıklı yaşam için bol miktarda tüketilen yeşil çayın vücudu incelttiği, selülitleri azalttığı ve vücut direncini artırdığı uzmanların kaleme aldığı kaynaklarda belirtilmiştir. Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi hızlandıran yeşil çay, bağırsak hareketlerini düzenler ve sindirimi rahatlatır.
  • "Ne yapsam zayıflayamıyorum" diyenler dikkat! Bu besinleri mutlaka tüketin!

    YOĞURT

    Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalarda diyet yapan kişilerin listelerine yoğurt eklendiği görüldü ve sonucun da 3 öğün yağsız yoğurt yiyen aşırı kiloluların, yoğurtsuz diyet uygulayanlara göre yüzde 22 daha fazla kilo verdikleri kaydedildi. Ayrıca, bu kişilerin yüzde 61 daha fazla yağ yaktıkları tespit edildi. Kalsiyum ve protein oranın yüksek olması yağ yakımına yardımcı olması ile aynı zamanda tok tutucudur.
  • "Ne yapsam zayıflayamıyorum" diyenler dikkat! Bu besinleri mutlaka tüketin!

    YULAF

    Tahılların arasında posa içermesiyle öne çıkan yulaf, emir, selenyum, manganez, çinko, E vitamini ve diğer B grubu vitaminleri açısından oldukça zengindir. Yulaf tüketildikten sonra içinde bulunan lifler su ile birleşip jelleşir ve mideyi daha geç terk eder böylece uzun süreli tokluk hissi sağlar.
  • "Ne yapsam zayıflayamıyorum" diyenler dikkat! Bu besinleri mutlaka tüketin!

    YUMURTA

    Sabahları yumurta, gibi lösin amino asidince zengin protein tüketen kişilerin, kahvaltılarında karbonhidratça zengin bir diyetle beslenen kişilere kıyasla iki kat daha fazla yağ kaybettikleri, yapılan araştırmalar sonucu belirlenmiştir. Yumurta yiyerek kendinizi daha uzun süre tok hissedebilirsiniz. Yapılan bir başka çalışmada; güne bir yumurta yiyerek başlayanların ertesi günkü öğle yemeğine kadar aldıkları kalorinin, yumurta yiyerek güne başlamayanların aldıkları kaloriye göre daha az olduğu ortaya konmuştur.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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