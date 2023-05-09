"Ne yapsam zayıflayamıyorum" diyenler dikkat! Bu besinleri mutlaka tüketin!

YOĞURT

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalarda diyet yapan kişilerin listelerine yoğurt eklendiği görüldü ve sonucun da 3 öğün yağsız yoğurt yiyen aşırı kiloluların, yoğurtsuz diyet uygulayanlara göre yüzde 22 daha fazla kilo verdikleri kaydedildi. Ayrıca, bu kişilerin yüzde 61 daha fazla yağ yaktıkları tespit edildi. Kalsiyum ve protein oranın yüksek olması yağ yakımına yardımcı olması ile aynı zamanda tok tutucudur.