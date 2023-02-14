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Necip Hablemitoğlu suikastı sanıkları hakim karşısında

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin, firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılanmasına başlandı.

Son dakika: Necip Hablemitoğlu suikastı sanıkları hakim karşısında
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AA

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Levent Göktaş'ın da olduğu sanıklar hazır bulunurken, sanık Enver Altaylı ile tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans sistemiyle bağlantı kuruldu.

Hablemitoğlu'nun eşi Şengül ve kızı Tuğba Hablemitoğlu'nun da katıldığı duruşmada sanıkların kimlik tespitinden sonra Mahkeme Başkanı Mehmet Selim Karakuzu, iddianamenin özetini okudu.

Karakuzu, sanık ve avukatlarına usule dair itirazlarının olup olmadığını sordu.

Söz alan sanık Altaylı, iddianamenin hazırlanma sürecinde usulsüzlük yapıldığını öne sürdü. Birkaç gün önce hastalandığını ve acil servise kaldırıldığını ifade eden Altaylı, şunları söyledi:

"79 yaşındayım. Yorgunum ve hastayım. Bu nedenle ilk olarak benim savunmamın alınmasını istiyorum. İddianameyi defalarca okudum ancak suçlamayı anlamadım. Avukatıma sordum onlar da bana anlatamadı. İddianamenin reddedilmesini talep ediyorum. Benim hakkımda cinayete azmettirme suçlaması ileri sürülmüştür. Benim suç fiilimin ne olduğunu anlamadım. Ben kimlerde cinayet işleme kastı oluşturmuşum, hangi fiillerimle azmettirmişim?"

Altaylı'nın usule ilişkin itirazlar yerine savunma yapmaya başladığını belirten Başkan Karakuzu, sanığı usule ilişkin itirazlarını dile getirmesi için uyardı.

Altaylı'nın iddianamenin içeriğiyle ilgili beyanlarına devam etmesi üzerine Başkan Karakuzu, "İddianame kabul edildi, reddedilme gibi bir durum yok. Lütfen, savunma yerine taleplerde bulunun." şeklinde uyardı.

Uyarılara rağmen, beyanlarına devam eden Altaylı'ya diğer sanıklar ve avukatları yargılamayı uzattığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Sanıklardan bazıları da bir an önce yargılamaya geçilmesini talep etti.

"MÜVEKKİLİNİZİ GETİRİN İDDİANAMEYİ YÜZÜNE OKUYALIM"

Söz alan sanık Nuri Gökhan Bozkır da 12 Eylül 2015'te Türkiye'den çıktığını anlatarak, "Türkiye'ye döndüğüme yönelik bir kayıt yok." dedi. Bozkır'ın avukatı ise müvekkilinin Ukrayna'dan Türkiye'ye usulsüz şekilde iade edildiğini öne sürdü.

Firari sanıklardan Ali Serhat Ilıcak'ın avukatı Özlem Barıner ise iddianamenin kendilerine açıklanması gerektiğini belirtti.

Avukatın talebi üzerine Mahkeme Başkanı Karakuzu, "Sanık Ali Serhat Ilıcak yok. Kendisi yurt dışında. Müvekkilinizi getirin iddianameyi yüzüne okuyalım." karşılığını verdi.

Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın da sanıkların psikolojik harp uyguladıklarını ve duruşmayı uzatmaya yönelik beyanlarda bulunduklarını belirtti.

Beyanların ardından mahkeme heyeti duruşmaya 1 saat ara verdi.

İDDİANAME

İddianamede, FETÖ elebaşı Gülen ile örgüt yöneticilerinden Mustafa Özcan, Aydın Köstem ve Enver Altaylı, Hablemitoğlu'nu tasarlayarak öldürmeye azmettirmekle suçlanıyor.

Emekli albay Levent Göktaş, emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve emekli binbaşı Fikret Emek'in Hablemitoğlu'nu "tasarlayarak öldürdükleri" belirtilen iddianamede, bu sanıkların "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılması talep ediliyor.

İddianamede, ayrıca Göktaş'ın "örgüt kurmak" suçundan 8 yıla, Mumcuoğlu ve Emek'in ise "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ile FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'ın da "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, Bozkır ile Mehmet Narin'in "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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