        Necip Memili'nin eşi Didem Dayıcıoğlu: Eşimin jön olduğunu bilmiyordum

        Necip Memili'nin eşi Didem Dayıcıoğlu: Eşimin jön olduğunu bilmiyordum

        Necip Memili, eşi Didem Dayıcıoğlu ile birlikte Arnavutköy'de görüntülendi. Eşi hakkında samimi açıklamalarda bulunan Dayıcıoğlu, gazetecilerin, "Jön bir kocanız var, kıskanıyor musunuz?" sorusuna "Jön oldu mu? Bilmiyordum ben" yanıtını verdi

        Giriş: 26.12.2025 - 08:18 Güncelleme: 26.12.2025 - 08:21
        "Eşimin jön olduğunu bilmiyordum"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Necip Memili, Didem Dayıcıoğlu ile birlikte Arnavutköy'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

        "ÇOK KEYİFLİ BİR YIL OLDU"

        2025'in kendisi için oldukça güzel geçtiğini söyleyen Necip Memili; "Kızlarımız ve köpeklerimizle birlikte çok keyifli bir yıl oldu. Umarım 2026 da en az bunun kadar güzel geçer" diyerek yeni yıl temennisini paylaştı.

        "BİRBİRİMİZİ ÇOK GÜZEL SEVİYORUZ"

        Didem Dayıcıoğlu, gazetecilerin, "Jön bir kocanız var, kıskanıyor musunuz?" sorusuna; "Jön oldu mu? Bilmiyordum ben" diyerek esprili bir yanıt verdi. Dayıcıoğlu, daha sonra "Kıskanmak demeyelim de biz birbirimizi çok güzel seviyoruz" ifadelerini kullandı.

        "HER KISAKANÇLIĞIN TADI AYRI"

        Sohbete dâhil olan Necip Memili ise "Her kıskançlığın tadı ayrıdır, gönlümüzde yeri her zaman vardır" dedi.

        Sazlıkta gizlenen şahıs drone kamerasıyla yakalandı

        Hatay'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekiplerinden kaçarak saklandığı sazlık içerisinde drone kamerasıyla tespit edilerek polis ekipleri tarafından yakalandı. (IHA)

